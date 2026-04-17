Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 mağlup oldu ve toplamda 6-4’lük skorla turnuvaya veda etti. Arda Güler attığı 2 golle maça damga vururken, İspanyol devinde kriz patlak verdi. Takımdan ayrılması beklenen futbolcuların listesi ortaya çıktı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid başkanı Florentino Perez’in Bayern Münih maçı sonrası soyunma odasına indiği ve takıma tepki gösterdiği belirtildi.

ARBELOA GÖNDERİLECEK

Yine İspanyol basınındaki haberlerde Perez’in teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırmak için sezon sonunu beklediği ve Real Madrid’in teknik direktör adaylarının belli olduğu yazıldı.
Real Madrid’in Arbeloa ile yollarını ayırması halinde listede Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Jose Mourinho ve Arjantin Milli Takımı ile henüz sözleşme uzatmamış olan Lionel Scaloni bulunuyor.

REAL MADRID’DE KRİZ: ARDA GÜLER DETAYI

Ayrıca Real Madrid’in kadrosunda da dikkat çeken değişiklikler yaşanabilir.
İspanya’dan Defensa Central’de yer alan habere göre; takımdan ayrılması beklenen oyuncuların listesi ortaya çıktı.
Eflatun-beyazlılarda sözleşmeleri bitecek olan Dani Carvajal, Alaba ve Rüdiger’in yanı sıra Camavinga ve Rodrygo’nun da takımdan ayrılabileceği aktarıldı.
Milli yıldız Arda Güler’in ismi ise listede yer almadı.
Arda Güler, sezonun tümünde ve özellikle Bayern Münih maçında gösterdiği performansı dikkate alındığında Real Madrid’in kilit futbolcuları arasında bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

