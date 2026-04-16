Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı

Bursa’da geçtiğimiz yılın ekim ayında barajların tamamen kurumasıyla başlayan susuzluk kabusu yerini bereketli yağışlara bıraktı. Kent genelinde uygulanan planlı kesintilerin ardından Uludağ’dan süzülen kar suları ve son dönemdeki kuvvetli yağışlar ana su kaynaklarını yeniden doldurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre kentin su ihtiyacını karşılayan dev tesislerde doluluk oranları zirve noktasına ulaştı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI BARAJLAR TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

Bir dönem doluluk oranının yüzde sıfırı gördüğü Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyesi yüzde 96,4 olarak kayıtlara geçti. Kentin en önemli içme suyu havzalarında su hacminin maksimum düzeye çıkmasıyla birlikte olası bir taşma riskine karşı önlemler artırıldı.

43 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Doğancı Barajı’nda yükselen basınç nedeniyle yetkililer kontrollü tahliye sürecini başlattı.

TAHLİYE KAPAKLARI AÇILDI TONLARCA SU BIRAKILDI

Barajdaki doluluk oranının güvenli sınırı aşması üzerine tesisin tahliye kapakları açılarak fazla suyun tahliyesi sağlandı. Kapakların açılmasıyla birlikte devasa bir hızla akan su kütlesi bölgede etkileyici manzaralar oluştururken bu anlar insansız hava araçlarıyla saniye saniye görüntülendi.

Geçtiğimiz yılın kurak tablosunun ardından gelen bu görüntüler Bursa halkı için derin bir nefes anlamına geliyor.

GEÇEN YILIN KARANLIK TABLOSU GERİDE KALDI

Ekim ayında yaşanan kuraklık tehlikesi nedeniyle kentin su geleceği tartışma konusu haline gelmiş ve zorunlu tasarruf tedbirleri hayata geçirilmişti. BUSKİ yetkilileri barajların şu anki durumuyla su arzında bir sorun öngörülmediğini belirtirken yağışların devam etmesiyle birlikte rezervlerin tam kapasiteyle korunacağı öngörülüyor. Kapaklardan boşalan tonlarca suyun yarattığı görsel şölen kentin su stresinden uzaklaştığının en somut kanıtı oldu.

ASKİ: Ankara'da nefesle tutuldu, yüzde 40'a ramak kaldı!

İSKİ duyurdu: Barajlar son 10 yılın gerisinde, su tablosu endişe veriyor!

İZSU: Şubat'ta Gördes sıfırı görmüştü, nisan'da rekora koşuyor

"4 AYA BARAJLAR YÜZDE 100'E ULAŞTI"

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının yükseleceğine dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, su tasarrufu çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: