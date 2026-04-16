ASKİ: Ankara'da nefesle tutuldu, yüzde 40'a ramak kaldı!

Ankara'da susuzlukla geçen kaygı dolu ayların ardından baraj havzalarından nihayet umut verici haberler gelmeye başladı. ASKİ verilerine göre doluluk oranları yüzde 40 sınırına dayanırken kurak toprağın yağışı emmesi ve artan buharlaşma riski nedeniyle uzmanlar temkinli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Ankara'da susuzlukla geçen kaygı dolu ayların ardından baraj havzalarından nihayet umut verici haberler gelmeye başladı. Başkent genelinde etkili olan son yağış dalgası su rezervlerinde yukarı yönlü bir hareketlilik başlattı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler kuraklığın izlerinin silinmeye başladığını kanıtlayan ilk somut göstergeler olarak kayıtlara geçti.

BAŞKENTTE BARAJLAR YÜZDE 40 SINIRINA DAYANDI

ASKİ tarafından paylaşılan güncel rakamlar Ankara’nın su depolarındaki doluluk oranının 14 Nisan tarihinde yüzde 39,36 seviyesinde olduğunu gösterirken bu rakam 15 Nisan itibarıyla yüzde 39,54 noktasına ulaştı. Bugün yani 16 Nisan verilerine bakıldığında ise doluluk oranının yüzde 39,65 olduğu görülüyor.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oranın yüzde 28,38 bandında seyretmesi mevcut artışın değerini bir kez daha ortaya koyuyor.

AKTİF SU REZERVİ KADEMELİ OLARAK YÜKSELİYOR

Barajlardaki kullanılabilir su miktarını gösteren aktif doluluk oranı da son birkaç günde düzenli bir tırmanış grafiği çizdi. 13 Nisan'da yüzde 32,15 olarak ölçülen aktif doluluk 14 Nisan'da yüzde 32,30 seviyesine çıktı.

15 Nisan tarihinde yüzde 32,51 olan bu değer bugün itibarıyla yüzde 32,62 rakamına ulaştı. Uzmanlar bu ivmenin sevindirici olduğunu ancak uzun vadeli güvenlik için henüz sınırlı bir düzeyde kaldığını ifade ediyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 16 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

  • Akyar Barajı: %73.54
  • Çamlıdere Barajı: %33.75
  • Çubuk 2 Barajı: %66.69
  • Eğrekkaya Barajı: %73.55
  • Kargalı Barajı: %100.00
  • Kavşakkaya Barajı: %57.43
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %33.35
  • Peçenek Barajı: %26,44
  • Türkşerefli Barajı: %6,35
  • Uludere Barajı: %45.00

KURAK TOPRAK YAĞIŞI SÜNGER GİBİ EMİYOR

Yağış miktarındaki artışa rağmen baraj göllerindeki doluluğun beklenen hızda gerçekleşmemesinin arkasında çarpıcı bilimsel gerekçeler yatıyor. Uzmanlar geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle adeta kavrulan toprağın düşen yağışın büyük kısmını barajlara ulaşmadan bir sünger gibi emdiğini belirtiyor.

BUHARLAŞMA TEHDİDİ REZERVLERİ ZORLUYOR

Yükselen hava sıcaklıkları su yönetimi için bir diğer büyük risk faktörünü oluşturuyor. Sıcaklıkla beraber artan buharlaşma etkisi suyun baraj havzalarına ulaşma oranını ciddi şekilde düşürüyor. Yetkililer yağışlı periyodun devam etmesini beklerken başkentlileri su tasarrufu konusunda temkinli olmaya davet ediyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak hesaplanır ve su kaynaklarının anlık durumunu gösterir. Bu oran, şehirlerin su arz güvenliğini değerlendirmede temel göstergelerden biridir.

İçme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında kritik rol oynar. Düşük oranlar kuraklık riskini, yüksek oranlar ise su fazlasını işaret eder.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, su yönetimi ve planlaması açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle büyük şehirlerde olası su kesintilerinin önceden öngörülmesini sağlar. Tarımsal sulama, enerji üretimi ve günlük tüketim bu veriye göre planlanır.

Kuraklık dönemlerinde erken önlem alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda taşkın riskinin kontrol edilmesinde de önemli bir göstergedir.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Baraj doluluk oranı, mevcut su hacminin toplam baraj kapasitesine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen sonuç 100 ile çarpılarak yüzdeye çevrilir. Formül şu şekildedir: (Mevcut Su Miktarı / Toplam Kapasite) x 100. Örneğin 200 milyon metreküp kapasiteli bir barajda 100 milyon metreküp su varsa doluluk oranı yüzde 50 olur. Bu hesaplama düzenli ölçümlerle güncellenir.

ANKARA İÇİN GÜVENLİ BARAJ DOLULUK SEVİYESİ KAÇ OLMALI?

Ankara’da barajlar için ideal doluluk oranı genellikle yüzde 60 ile yüzde 80 aralığıdır. Bu seviyeler hem günlük tüketimi karşılamak hem de kurak dönemlere hazırlıklı olmak için yeterli kabul edilir.

Yüzde 40’ın altı riskli seviyeye işaret eder ve tasarruf önlemleri gündeme gelir. Yüzde 90 ve üzeri seviyelerde ise taşkın yönetimi önem kazanır. Mevsimsel yağışlar ve tüketim oranları bu seviyelerin değişmesine neden olabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

