Ankara’da 6 ilçeyi kapsayan su kesintisi: 13 saatlik alarm

16 Nisan 2026 Perşembe günü Ankara’da Akyurt, Altındağ, Gölbaşı, Güdül, Kazan ve Yenimahalle’de su kesintileri uygulanacak. ASKİ, kesintilerin mahalle mahalle planlandığını açıkladı. Güdül Akbaş Mahallesi’nde kesinti 3 saat, Kazan Orhaniye Mahallesi’nde ise 13 saat 30 dakika sürecek.

16 NİSAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

16 Nisan 2026 Perşembe günü Ankara’nın 6 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

16 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ

Ankara, Akyurt – Güzelhisar / Balıkhisar / Çınar Mahalleleri

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
  • Saat: 09:30 – 17:00 (Tahmini) | Süre: ~7 saat 30 dakika
  • Konum: Güzelhisar, Balıkhisar ve Çınar Mahalleleri fabrikalar bölgesi
  • Sebep: Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı 76/10 içinde Q160 dağıtım şebeke hattı deplase çalışması

16 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Ankara, Altındağ – Örnek Mahallesi / Gültepe Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
  • Saat: 09:50 – 19:00 (Tahmini) | Süre: ~9 saat 10 dakika
  • Konum: Örnek Mahallesi'nin tamamı, Gültepe Mahallesi'nin bir kısmı
  • Sebep: Örnek Mahallesi Babür Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattında arıza

16 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Ankara, Gölbaşı – Hacılar Mahallesi / Kızılçaşar Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
  • Saat: 08:10 – 14:00 (Tahmini) | Süre: ~5 saat 50 dakika
  • Konum: Kızılçaşar Mahallesi 3035 Cadde üzeri; Hacılar Mahallesi ve Kızılçaşar Mahallesi'nin 1. kısmı
  • Sebep: 150'lik içme suyu hattında arıza

16 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Ankara, Güdül – Tahtacıörencik Mahallesi / Özçaltı Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
  • Saat: 09:30 – 17:00 (Tahmini) | Süre: ~7 saat 30 dakika
  • Konum: Tahtacıörencik ve Özçaltı Mahalleleri
  • Sebep: Depo bakım temizlik çalışması

Ankara, Güdül – Akbaş Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
  • Saat: 10:20 – 14:00 (Tahmini) | Süre: ~3 saat 40 dakika
  • Konum: Akbaş Mahallesi
  • Sebep: Dağıtım şebeke boru arızası

16 NİSAN 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ

Ankara, Kazan – Orhaniye Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
  • Saat: 09:30 – 23:00 (Tahmini) | Süre: ~13 saat 30 dakika
  • Konum: Orhaniye Mahallesi köy içi küme evleri, Serpmeler
  • Sebep: Orhaniye Mahallesi terfi istasyonunda pompa ve çıkış vana arızası

16 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Ankara, Yenimahalle – Yeşilevler / Yukarı Yahyalar / Serhat / İvedik Mahalleleri

  • Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
  • Saat: 08:40 – 19:00 (Tahmini) | Süre: ~10 saat 20 dakika
  • Konum: Yeşilevler Mahallesi, Yukarı Yahyalar Mahallesi, Serhat Mahallesi, İvedik Mahallesi, İvedik OSB 1333 Cadde ve 1354 Cadde civarı, İvedik ASKİ Lojmanları
  • Sebep: Yeşilevler Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde Ø1600 imalat çalışması

16 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

