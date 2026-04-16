Ankara’da yaşayanlar dikkat! 8 saat elektrik yok

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bugün Ankara’da planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında gerçekleşecek kesintilerden etkilenecek bölgeler açıklandı.

16 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16 Nisan 2026 Perşembe günü Ankara’nın 18 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

Ankara’da 6 ilçeyi kapsayan su kesintisi: 13 saatlik alarmAnkara’da 6 ilçeyi kapsayan su kesintisi: 13 saatlik alarm

16 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt - Kozayağı, Elecika

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: KOZAYAĞI, ELECİK

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ - Tatlar Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Tatlar Mahallesi, Peçenek, 492. Sokak

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Altındağ - Aydıncık Mahallesi

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Aydıncık

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇAMLIDERE - ORTA, AKKAYA

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: ORTA, AKKAYA

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 604/4, 568, 555, 555 CAD., 565, 559, 569, 560, 567, 558, 561, 562, 557, 554, 564, 563, 566 numaralı sokak ve caddeler

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:15 - 10:30 - Süre: 1 Saat 15 Dakika

  • Konum: 586, Şehit Burak Coşkun, 588, 589 numaralı sokaklar

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya - Mevlana, 1071 Malazgirt

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Mevlana, 1071 Malazgirt

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk - KIZILCA, İKİPINAR

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: KIZILCA, İKİPINAR

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çubuk - SUSUZ

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: SUSUZ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çubuk - 2.AŞAĞIEMİRLER, KUZUÖREN, KUTUÖREN

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: 2.AŞAĞIEMİRLER, KUZUÖREN, KUTUÖREN

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çubuk - KUTUÖREN

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: KUTUÖREN

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: TEDKENT K.YAPI KOOP., 2437, 2494, TURGUT ÖZAL, 2307, 2607, ELİTLER K.Y.K., TURKUAZ VİLLALARI, 2458, 2469, S.S.PET K.Y.K., 2410, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., HACILAR KÜME, 2456, 1591/1, 2309, 2466, 2448, 2465, 2481, 2470, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 2491, 2412, 2489, HACILAR, 2488, 2462, 2454, 1590, 2453, 2471, 2452, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2459, ÖZ ÇAĞLA KOOP, TULUMTAŞ, 2476, 2528, 2535, 2442, 1606, 2500, 2301, 2358, 1604, KÖY İÇİ, 1598, 2526, 2431, 1603, 2432, 2388, 2305, 2302, 2310, ANKARA ŞEHİR YOLU

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı - Ankara, 3967, 3930, 3939, 3935, Karaoğlan, 3970

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ankara, 3967, 3930, 3939, 3935, Karaoğlan, 3970

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Haymana, Ankara, Altunçanak, İkizce, İkizcek.Y.Koop., Silinecek, Kaba Sinanlı Mevkii, Esenler, Esenbel Mevkii, Dikilitaş, İkizce

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika

  • Konum: Haymana, Ankara, Altunçanak, İkizce, İkizcek.Y.Koop., Silinecek, Kaba Sinanlı Mevkii, Esenler, Esenbel Mevkii, Dikilitaş, İkizce

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Tedkent K.Yapı Koop. ve Çevresi

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Tedkent K.Yapı Koop., 2437, 2494, Turgut Özal, 2307, 2607, Elitler K.Y.K., Turkuaz Villaları, 2458, 2469, S.S.Pet K.Y.K., 2410, Dostlar 88 Konut Yapı Koop., Hacılar Küme, 2456, 1591/1, 2309, 2466, 2448, 2465, 2481, 2470, Çevregöl Parlementerler Koop, 2491, 2412, 2489, Hacılar, 2488, 2462, 2454, 1590, 2453, 2471, 2452, Türkkaya Yapı Koop., 2459, Öz Çağla Koop, Tulumtaş, 2476, 2528, 2535, 2442, 1606, 2500, 2301, 2358, 1604, Köy İçi, 1598, 2526, 2431, 1603, 2432, 2388, 2305, 2302, 2310, Ankara Şehir Yolu

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylaliözü, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylaliözü, Atatürk, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Emirler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Emirler

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güdül - Merkez

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: ATATÜRK, VİLLA, CUMHURİYET, BÜKYOLU, MUTLU, AKASYA, EROĞLU, YUKARI, NAMIK KEMAL, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, LALE

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haymana - Altunçanak, İkizce, Esenler, Dikilitaş

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: Altunçanak, İkizce, İkizcek.Y.Koop._Silinecek, Kaba Sinanlı Mevkii, Esenler, Esenbel Mevkii, Dikilitaş, İkizce

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kahramankazan - Akçaören, Saraç, Aşağıkaraören

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: Akçaören, Saraç, Aşağıkaraören

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kahramankazan - Ankara, 3967, 3930, 3939, 3935, Karaoğlan, 3970

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Ankara, 3967, 3930, 3939, 3935, Karaoğlan, 3970

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören - Merkez Yediören

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115., Fuzuli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılcahamam - Çeltikçi Kınık, Yukarıhüyük

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: Çeltikçi Kınık, Yukarıhüyük

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak - Gökçeyurt, Ortaköy ve Diğerleri

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: SAMSUN DEVLET YOLU, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, 19 MAYIS, ORTAKÖY

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NALLIHAN - Karahisar, Cendere

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Karahisar, Cendere

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

NALLIHAN - Ozan, Oyma Ağaç, Osmanköy ve Diğerleri

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika

  • Konum: Ozan, Oyma Ağaç, Osmanköy, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Belenalan, Beydili, Kuruca, Demirköy

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 06:00 - 12:00 - Süre: 6 saat

  • Konum: C, A sokakları

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları (Bakım çalışması)

16 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pursaklar - Merkez Yediören

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan - Yeni Peçenek, Polatlar

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: Yeni Peçenek, Polatlar

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Sincan - Merkez Yediören

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle - Merkez ve Çevre Mahalleler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: MERKEZ, MURSALLI, HAMİTLİ, HACULLU, KOCAALİ, TERZİOĞLU, KÜÇÜKİLYASLI, PAZARYERİ, MEKTEP, BÜYÜKİLYASLI, KAYMAKLAR MERKEZ, PAZARPINAR, HOCA, SAKALAR, AHİLER

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

16 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Türkiye
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti