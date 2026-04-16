Ankara’da yaşayanlar dikkat! 8 saat elektrik yok
16 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
16 Nisan 2026 Perşembe günü Ankara’nın 18 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
Ankara’da 6 ilçeyi kapsayan su kesintisi: 13 saatlik alarm
16 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt - Kozayağı, Elecika
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: KOZAYAĞI, ELECİK
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
16 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ - Tatlar Mahallesi
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Tatlar Mahallesi, Peçenek, 492. Sokak
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ - Aydıncık Mahallesi
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Aydıncık
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇAMLIDERE - ORTA, AKKAYA
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 Saat
Konum: ORTA, AKKAYA
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
16 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: 604/4, 568, 555, 555 CAD., 565, 559, 569, 560, 567, 558, 561, 562, 557, 554, 564, 563, 566 numaralı sokak ve caddeler
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:15 - 10:30 - Süre: 1 Saat 15 Dakika
Konum: 586, Şehit Burak Coşkun, 588, 589 numaralı sokaklar
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya - Mevlana, 1071 Malazgirt
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Mevlana, 1071 Malazgirt
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk - KIZILCA, İKİPINAR
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: KIZILCA, İKİPINAR
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Çubuk - SUSUZ
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: SUSUZ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Çubuk - 2.AŞAĞIEMİRLER, KUZUÖREN, KUTUÖREN
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat
Konum: 2.AŞAĞIEMİRLER, KUZUÖREN, KUTUÖREN
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Çubuk - KUTUÖREN
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat
Konum: KUTUÖREN
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
16 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: TEDKENT K.YAPI KOOP., 2437, 2494, TURGUT ÖZAL, 2307, 2607, ELİTLER K.Y.K., TURKUAZ VİLLALARI, 2458, 2469, S.S.PET K.Y.K., 2410, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., HACILAR KÜME, 2456, 1591/1, 2309, 2466, 2448, 2465, 2481, 2470, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 2491, 2412, 2489, HACILAR, 2488, 2462, 2454, 1590, 2453, 2471, 2452, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2459, ÖZ ÇAĞLA KOOP, TULUMTAŞ, 2476, 2528, 2535, 2442, 1606, 2500, 2301, 2358, 1604, KÖY İÇİ, 1598, 2526, 2431, 1603, 2432, 2388, 2305, 2302, 2310, ANKARA ŞEHİR YOLU
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı - Ankara, 3967, 3930, 3939, 3935, Karaoğlan, 3970
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Ankara, 3967, 3930, 3939, 3935, Karaoğlan, 3970
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Haymana, Ankara, Altunçanak, İkizce, İkizcek.Y.Koop., Silinecek, Kaba Sinanlı Mevkii, Esenler, Esenbel Mevkii, Dikilitaş, İkizce
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika
Konum: Haymana, Ankara, Altunçanak, İkizce, İkizcek.Y.Koop., Silinecek, Kaba Sinanlı Mevkii, Esenler, Esenbel Mevkii, Dikilitaş, İkizce
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Tedkent K.Yapı Koop. ve Çevresi
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Tedkent K.Yapı Koop., 2437, 2494, Turgut Özal, 2307, 2607, Elitler K.Y.K., Turkuaz Villaları, 2458, 2469, S.S.Pet K.Y.K., 2410, Dostlar 88 Konut Yapı Koop., Hacılar Küme, 2456, 1591/1, 2309, 2466, 2448, 2465, 2481, 2470, Çevregöl Parlementerler Koop, 2491, 2412, 2489, Hacılar, 2488, 2462, 2454, 1590, 2453, 2471, 2452, Türkkaya Yapı Koop., 2459, Öz Çağla Koop, Tulumtaş, 2476, 2528, 2535, 2442, 1606, 2500, 2301, 2358, 1604, Köy İçi, 1598, 2526, 2431, 1603, 2432, 2388, 2305, 2302, 2310, Ankara Şehir Yolu
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylaliözü, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylaliözü, Atatürk, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Emirler
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Emirler
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül - Merkez
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: ATATÜRK, VİLLA, CUMHURİYET, BÜKYOLU, MUTLU, AKASYA, EROĞLU, YUKARI, NAMIK KEMAL, ERTUĞRULGAZİ, FATİH, LALE
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
16 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana - Altunçanak, İkizce, Esenler, Dikilitaş
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: Altunçanak, İkizce, İkizcek.Y.Koop._Silinecek, Kaba Sinanlı Mevkii, Esenler, Esenbel Mevkii, Dikilitaş, İkizce
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan - Akçaören, Saraç, Aşağıkaraören
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: Akçaören, Saraç, Aşağıkaraören
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan - Ankara, 3967, 3930, 3939, 3935, Karaoğlan, 3970
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Ankara, 3967, 3930, 3939, 3935, Karaoğlan, 3970
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören - Merkez Yediören
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115., Fuzuli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam - Çeltikçi Kınık, Yukarıhüyük
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
Konum: Çeltikçi Kınık, Yukarıhüyük
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak - Gökçeyurt, Ortaköy ve Diğerleri
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: SAMSUN DEVLET YOLU, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, 19 MAYIS, ORTAKÖY
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
16 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
NALLIHAN - Karahisar, Cendere
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Karahisar, Cendere
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
NALLIHAN - Ozan, Oyma Ağaç, Osmanköy ve Diğerleri
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika
Konum: Ozan, Oyma Ağaç, Osmanköy, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Belenalan, Beydili, Kuruca, Demirköy
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 06:00 - 12:00 - Süre: 6 saat
Konum: C, A sokakları
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları (Bakım çalışması)
16 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar - Merkez Yediören
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan - Yeni Peçenek, Polatlar
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: Yeni Peçenek, Polatlar
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan - Merkez Yediören
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle - Merkez ve Çevre Mahalleler
Tarih: 16.04.2026 Perşembe
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: MERKEZ, MURSALLI, HAMİTLİ, HACULLU, KOCAALİ, TERZİOĞLU, KÜÇÜKİLYASLI, PAZARYERİ, MEKTEP, BÜYÜKİLYASLI, KAYMAKLAR MERKEZ, PAZARPINAR, HOCA, SAKALAR, AHİLER
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
16 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
16 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.