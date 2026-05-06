Tüneli kapatıp düğün eğlencesi düzenlediler: Trafik magandalarına ceza yağdı

Gaziantep'te tünel içinde araçlarını durdurup düğün eğlencesi düzenleyen konvoydaki sürücülere, toplamda 720 bin TL ceza kesildi.

Gaziantep’te 100. Yıl Tünelleri içerisinde düğün konvoyunda araçlarını durdurup eğlenen 7 aracın videosunun sosyal medyada paylaşılması üzerine, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

TRAFİK MAGANDALARINA CEZA YAĞDI

Kameralardan araçların plakalarını tespit eden ekipler; 7 araçtan 4’üne "Tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapmak" ihlalinden ayrı ayrı 180 bin TL, toplamda 720 bin TL para cezası uyguladı.

Plakaları tespit edilen araçlar 120 gün süreyle trafikten menedilirken araç sürücülerinin de ehliyetlerine 120 gün süreyle el konuldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bir sosyal medya hesabından bugün paylaşılan, Şahinbey ilçemizde düğün konvoyu yaparak 100. Yıl Tünelleri'nde durup yolu kapatan araçlarla ilgili yayınlanan görüntüler ihbar kabul edilmiştir. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada plakası tespit edilen 7 aracın 4’üne; ‘Tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapmak’ ihlalinden ayrı ayrı 180 bin, toplamda 720 bin lira para cezası uygulanmış; araçlar 120 gün süreyle trafikten menedilmiş ve sürücülerin sürücü belgelerine 120 gün süreyle el konulmuştur. Plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili çalışmalar devam etmektedir.” (DHA)

