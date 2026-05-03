Trafikte tartaklandı: Tehdit edildi üstüne sanık oldu!

Özel haber / halktv.com.tr

Olay 2 Haziran 2024 günü Edirne’de yaşandı. Anılan gün kentteki bir çok öğrenci sınava girmişti. Arda Coşkunakar da, çocuklarını okuldan alıp eve doğru yol almaya başladı. Coşkunakar, döner kavşağa geldiğinde yavaşladı. Bu sırada, bir kişi yanındaki çocuklarla yola girdi.

“PLAKANI ALDIM SANA GÖSTERECEĞİM”

Bu aşamadan sonra ise, dikkat çeken bir dizi soruşturma ve davanın açılmasına neden olan olaylar yaşanmaya başladı. Coşkunarda’nın iddiasına göre, Bal kendisine “Öküz” diyerek devamında, “Plakanı aldım. Ben sana göstereceğim” dedi. Coşkunarda o gün yaşanları, kendisine yönelik Edirne 7. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın geçen 30 Nisan günü görülen ilk duruşmasında anlattı:

“Olay günü aracımla giderken, müşteki yola atladı. Döner kavşaktaydık. Yaya geçidi olmamasına rağmen ben yine de yavaşladım.”

Şikayetçi konumdaki Eşref Çağdaş Bal, Ankara BAM'da savcı olarak görev yapıyor.

“SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN!”

Coşkunarda, savunmasının devamında, “Plakanı aldım. Ben sana göstereceğim’ şeklinde tehditler etmeye başladı. Ben de ‘burada durmak zorunda değilim. Ancak yine de yavaşladım’ dedim. O da arkasındaki çocukları göstererek ‘sınavdan çıktılar’ dedi. Ben de ‘benim çocuklarım da sınavdan çıktı’ dedim. Araçtan indim. ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben başsavcı vekiliyim. Senin ananı s...m. A... a koyduğumun o...u çocuğu. Plakanı aldım seninle uğraşacağım. Gör bak başına neler gelecek’ dedi. 3-4 kez bu şekilde küfür etti. Sonrasında, kolumu ve göğsümü sıkarak beni arabaya bindirmeye çalıştı. En son kafama vurdu. Beni zorla arabaya bindirdi. Benim kendisine yönelik hiçbir tehdit veya darp olayım olmadı. Sadece, ‘inşallah dediğin gibisindir’ dedim” ifadelerini kullandı.

Arda Coşkunarda ve Eşref Çağdaş Bal’ın müşteki sanık olarak yer aldıkları dosya, yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

MAĞDUR İKEN SANIK OLDU

Arda Coşkunarda hakkında ise ‘Hakaret, basit yaralama ve basit tehdit’ suçlaması ile dava açıldı. Davanın bir sonraki duruşması için 15 Ekim’e gün veren mahkeme, olay yeri görüntü CD’sinin temin edilmesine karar verdi. Mahkeme, ilgili CD’nin bilirkişiye verilmesine, Arda Coşkunakar’ın babası M. Coşkunakar’ın da tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Bu arada, Eşref Çağdaş Bal hali hazırda Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde savcı olarak görev yapıyor.