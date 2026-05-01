Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü, mevsimsel yağışların su seviyesini yükseltmesiyle birlikte göç yolundaki flamingoları ağırlamaya başladı.

Tuz Gölü flamingolarının ana beslenme alanı olan göl, baharın gelişiyle adeta pembe bir örtüyle kaplandı.

TUZ GÖLÜ'NÜN BESLENME ÜSSÜ

Konya ve Aksaray sınırındaki Tuz Gölü, dünyanın en büyük doğal flamingo kolonisine ev sahipliği yapıyor. Ancak gölün aşırı tuzlu yapısı, yavruların beslenmesi için yeterli mikro-organizma barındırmıyor. Bu açığı kapatan Düden Gölü, Tuz Gölü'ne yalnızca birkaç kilometre mesafede yer alıyor.

Sığ ve hafif tuzlu yapısıyla öne çıkan Düden Gölü, flamingolar için vazgeçilmez bir beslenme durağına dönüşmüş durumda. Gölde bol miktarda bulunan Artemia salina adlı küçük karidese benzer canlılar ve özel algler, flamingolara o meşhur pembe rengi veren karotenoid maddesinin temel kaynağı.

180 TÜRE YUVA

Düden Gölü yalnızca flamingoları barındırmıyor. Gölde insan müdahalesinden uzak 9 küçük ada bulunuyor; bu adalar su kuşları için güvenli dinlenme ve üreme alanı işlevi görüyor.

Nesli dünya genelinde tehlike altındaki Dikkuyruk ördeği, Kılıçgaga ve Akdeniz Martısı dahil 180'e yakın kuş türü bu gölü mesken tutuyor.

KURAKLIKTAN KURTULUŞ

Son yıllarda su seviyesinin tehlikeli ölçüde düşmesiyle gündeme gelen Düden Gölü, bölgedeki arıtma tesislerinden sağlanan su ve mevsimsel yağışların katkısıyla eski canlılığına kavuştu.

Uzmanlar, su seviyesinin sürdürülebilir biçimde korunmasının bölge ekosistemi için zorunlu olduğunu vurguluyor.

KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN ROTASI

Türkiye, flamingo varlığı bakımından Akdeniz havzasındaki en önemli ülkeler arasında sayılıyor. Flamingoların yoğun biçimde görüldüğü Tuz Gölü, Gediz Deltası ve Yumurtalık Lagünü gibi alanların yanı sıra Düden Gölü de giderek öne çıkan bir gözlem noktasına dönüşüyor.

Kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları için Nisan ve Mayıs ayları en verimli dönem. Flamingolarla süslenen göl manzarası, Kulu ilçesini her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir doğa turizmi destinasyonuna taşıyor.

