Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit

Peki, 2026’nın başında yollarda göreceğimiz bu yeni benzinli motor, elektrikli otomobillerin gölgesinde kalmaya mı mahkum, yoksa gerçek bir alternatif mi olacak? İşte Mercedes’in yeni 'sessiz' gücünün tüm detayları...

Yeni elektrikli otomobillerin sık sık tanıtıldığı ve klasik içten yanmalı motorların yeni düzenlemelere ancak uyum sağladığı bir dönemde, yeni bir benzinli motor büyük bir haber. Mercedes-Benz, M 252 kod adlı yeni bir benzinli motorun detaylarını açıkladı. Böylece, daha küçük otomobillerde serinin en üstünde yer alacak motor tanıtılmış oldu. M 252, 48 voltluk hafif hibrit teknolojisine sahip 1,5 litrelik dört silindirli bir motor. Yanma süreci Miller çevrimine dayanan Otto motoru, 136 hp, 163 hp ve 190 hp güç seçenekleriyle sunulacak. Buna ek olarak, elektrik motoru 27 hp güç ve 85 Nm tork sağlıyor. Güç, yeni sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman 8F-eDCT aracılığıyla aktarılıyor. Önden çekişin yanı sıra dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunulacak.

Öne enine yerleştirilen dört silindirli motorun az yer kaplaması bekleniyor. Elektrik motorunun ürettiği güç, sürücü koltuğunun altında bulunan ve 1,3 kWh'ye kadar kapasiteye sahip 48 voltluk bir lityum bataryada depolanıyor.

Elektrik motoru, düşük devir aralığında benzinli motora destek sağlıyor. Şehir içi trafikte, 100 km/s hıza kadar elektrikli sürüşe olanak tanıyor. Enerji geri kazanımı, sekiz vitesin tamamıyla etkileşim halinde gerçekleşiyor. Ayrıca, elektrik motoru, yolcular için neredeyse fark edilmeyecek şekilde çalışması gereken start-stop fonksiyonunun tahrikini sağlıyor. Yeni yalıtım sayesinde M 252'nin çok sessiz olması bekleniyor.

Mercedes, diğer teknik özellikler olarak Nanoslide teknolojisine sahip alüminyum karter ve yarı entegre dağıtıcıya sahip silindir kapağı ile değişken türbinli bir turboşarjdan bahsediyor.

Çin'de üretilen M 252 motorlu ilk model, 2025 yazında piyasaya sürülecek olan yeni CLA olacak, ancak elektrikli tahrik sistemiyle gelecek. Birkaç ay sonra, muhtemelen 2026'nın başlarında, Euro 7 uyumlu bu benzinli motor müşterilere alternatif olarak sunulacak.