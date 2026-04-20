"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor

Otomotiv sektörü şu anda bir geçiş döneminde; elektrikli mobilite sürekli olarak ivme kazanırken, içten yanmalı motorlar ise alınan ilgili siyasi kararların ardından uzun süredir yoğun baskı altında bulunuyor.

Bu belirsizlik ortamında, giderek daha fazla şirket altın ortayı, yani verimliliği, düşük emisyonları ve pratikliği birleştiren çözümleri arıyor ve böylece yarının otomotiv endüstrisini şekillendirmeyi hedefliyor.

ARAMCO’DAN %42 VERİMLİLİKLE GELEN DEVRİM

Bu bağlamda, dünyanın en büyük petrol şirketi ve küresel ekonominin en önemli sütunlarından biri olan Aramco , sektöre dinamik bir giriş yapmaya çalışıyor.

Bu, Suudi Arabistan'da devlet kontrolündeki bir şirkettir ve ülkenin geniş hidrokarbon rezervlerini ve tüm petrol rezervlerini yönetmektedir; doğal olarak içten yanmalı motorların en ateşli destekçilerinden biridir.

Son yıllarda sektördeki gelişmeler, şirketin temel faaliyetinden vazgeçmeden yeni ulaşım biçimlerine yatırım yaparak stratejisini yeniden tanımlamasına yol açtı.

Bu nedenle Aramco hibrit çözümlere yöneldi . Özellikle, motor sporları motorları konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Pipo Moteurs ile iş birliği içinde , mevcut teknolojinin bir uyarlaması olarak değil, tamamen hibrit kullanım için tasarlanmış yeni bir motor geliştirdi .

Bu motora Aramco DHE (Dedicated Hybrid Energy) adı verilir ve elektrik destekli turboşarjlı 1,6 litrelik üç silindirli bir ünitedir . Tasarımı özellikle kompakttır; eksantrik mili bloğun alt kısmında yer alır ve silindir başına iki valfi çalıştırır, değişken valf zamanlaması ise bulunmaz.

GELECEK SADECE ELEKTRİKLİ DEĞİL:

Mekanik kayıpları azaltmak için, krank mili ve eksantrik mili gibi temel hareketli parçalar bilyalı rulmanlar üzerinde çalışırken, çevresel sistemler yalnızca gerektiğinde elektrikle çalışır ve motora kalıcı bir mekanik bağlantı kurmaz.

Termal verimliliğe de özel önem verilmiştir. 88 mm silindir çapı ve 101 mm piston strokuna sahip yanma odası tasarımı, direkt enjeksiyon ve yüksek emme girdabı ile birleşerek daha verimli ve eksiksiz bir yanmaya katkıda bulunur.

Aynı zamanda, sıkıştırma oranının 13:1'den 15:1'e çıkarılması ve ön yanma odası teknolojisinin kullanılması gibi iyileştirmeler de değerlendirilmekte olup, gelecekte hidrojenin yakıt olarak kullanılması da ihtimal dışı bırakılmamaktadır.

Motorun termal verimliliği şimdiden %41-42'ye ulaşıyor; bu, içten yanmalı bir motor için oldukça yüksek bir rakam ve "süper hibrit" adlandırmasını da açıklıyor.

Aramco'nun BYD ile iş birliği, teknoloji geliştirme açısından da önemli bir rol oynuyor ve Arap şirketinin hidrokarbon alanındaki deneyimiyle birlikte batarya ve elektrikli mobilite alanındaki birinci sınıf uzmanlığından yararlanmasını sağlıyor.

İlk prototiplerin test aşamasında olduğu ve motor mimarisinin modüler olduğu, bu sayede farklı versiyonlara olanak sağlandığı belirtiliyor. Dolayısıyla, 1,1 litrelik daha küçük iki silindirli ünitelerden, 3,2 litreye kadar daha büyük dört silindirli ve V6 ünitelere kadar çeşitli versiyonlar öngörülüyor.

Her bir konfigürasyonda, sistemin tüm işlevselliği elektrikli alt sistemlerle birlikte gösterilmektedir. DHE hibrit sistemi, krank milinin uçlarında elektrik motorlarını entegre ederken, termik motor esas olarak jeneratör olarak çalışmaktadır.

Planet dişli sistemi sayesinde güç doğrudan tekerleklere iletilir; bu da aracın geleneksel bir şanzımana veya diferansiyele ihtiyaç duymadan, tamamen elektrikle veya termal motorun yardımıyla hareket etmesini sağlar.

Son olarak, tam güç rakamları henüz açıklanmamış olsa da, şirket geleneksel motorlara kıyasla %35'e varan yakıt tasarrufu sağlanacağından ve hibrit sistemin toplam maliyetinin %25'e kadar düşürüleceğinden bahsediyor.

Aramco ilgili teknolojinin patentini zaten almış durumda ve yaygın ticari kullanım amacıyla üreticilerle ortaklık arayışında.