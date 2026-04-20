Parası olan alıyor! Stoklar daha üretime girmeden eridi

Toyota'nın GR bölümü imzasıyla son yıllarda gördüğümüz en etkileyici modellerden biri, özellikle talepkar bir kitleyi hedefleyen Japon markanın pazarda büyük bir etki yaratmaya hazırlanıyor.

Toyota, özellikle hibrit teknolojisinin geliştirilmesi ve modellerinin yıllar boyunca yollarda sergilediği güvenilirlik sayesinde, son yılların en başarılı markası olarak biliniyor.

Ancak Japon markası, performans ve spor sürüş dünyasında da derin ve zamansız bir yere sahip.

LEXUS LFA’NIN MİRASÇISI MI?

Bu miras büyük ölçüde , Toyota GR Yaris ve Toyota GR Supra gibi modelleri yaratan ve motor sporlarında da belirleyici bir varlığa sahip olan şirketin yarış ve spor bölümü Toyota Gazoo Racing'in eseridir.

Aslında, son yılların en etkileyici projelerinden biri de 2025'ten beri tanıtılan Toyota GR GT adlı süper otomobil .

Toyota'nın etkileyici modeli, 650 beygir gücünü aşan ve 850 Nm tork üreten 4.0 litrelik V8 çift turbo hibrit motorla donatılmıştır . Güç arka tekerleklere aktarılır ve araç 320 km/s'nin üzerinde bir azami hıza ulaşmayı hedefleyerek onu modern süper otomobiller kategorisine açıkça yerleştirir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, model zaten tanıtıldı, ancak üretiminin 2027'de başlaması bekleniyor. Toyota, GR GT'yi hem performans hem de fiyat açısından pazarın üst segmentine konumlandırıyor.

Yakında piyasaya sürülecek olmasıyla ilgili oluşan ilgi oldukça yoğun ve bu durum Toyota'yı talebi karşılamak için stratejisini uyarlamaya yöneltti.

SADECE "SEÇİLMİŞ" KİŞİLER ALABİLECEK:

Daha spesifik olarak, ABD gibi zaten büyük bir ilgi gören pazarlarda şirket, daha "koleksiyonluk" bir yaklaşım benimseyerek bulunabilirliği sınırlamayı ve modelin ayrıcalığını vurgulamayı düşünüyor gibi görünüyor.

Bu bağlamda, ön siparişlerin büyük olasılıkla yıl içinde başlaması göz önüne alındığında, Toyota, bayilerin doğru hedef kitleye daha iyi odaklanabilmeleri için özel eğitimler düzenliyor ve satın alma gücüne sahip ve yüksek performanslı otomobillere tutku duyan bir kitlenin yoğun ilgi gösterdiği seçilmiş fuar ve pazarlarda modelin yer almasını planlıyor.

Son bilgilere göre fiyatının 200.000 ile 210.000 euro arasında olması bekleniyor ve bu da onu kategorideki yerleşik süper otomobillerle doğrudan rekabete sokuyor .

Her halükarda, bu hamle açıkça gösteriyor ki Toyota, yüksek performans dünyasında imajını güçlendirmeye çalışıyor ve premium pazar da yeni ürününü memnuniyetle karşılamaya fazlasıyla hazır görünüyor.