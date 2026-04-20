Dev kuruluştan faiz tahmini geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Nisan Çarşamba günü yılın en kritik kararlarından birini açıklayacak.

Bloomberg tarafından servis edilen habere göre; küresel finansın devlerinden S&P Global Market Intelligence, bankanın faizleri yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

"SABİT" KARAR KAPIDA

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, Merkez Bankası’nın sadece faizi sabit tutmakla kalmayacağını, "likiditeyi sıkılaştırmaya ve faiz dışı ek önlemlere" devam edeceğini öngörüyor. Birch’e göre faiz indirimine gitmemek için masada çok sayıda "acı reçete" var:

S&P’ye Göre Faiz İndiriminin Önündeki Engeller

Yükselen İthal Enflasyon: Savaş nedeniyle fırlayan maliyetler.

Genişleyen Cari Açık: Döviz çıkışının artması.

Kısıtlı Sermaye: Yabancı yatırımcının "bekle-gör" politikası.

Düşük Rezervler: Merkez’in döviz mermilerinin azalması.

ARALIK AYINDAN ÖNCE 'İNDİRİM' YOK!

Rapordaki en sarsıcı tespit ise faiz indirim takvimiyle ilgili. Andrew Birch, İran-İsrail savaşının Türk pazarı üzerindeki "belirsiz etkisinin" uzun süreceğini ve geçmişteki enflasyon düşürme çabalarını baltalayacağını belirtti.

S&P, TCMB’nin faiz indirim düğmesine basmak için Aralık ayından öncesini ihtimal dahilinde görmüyor.

NOT TEYİDİ VE REZERV ŞARTI

Geçtiğimiz Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu "BB-/B" ve görünümünü "durağan" olarak teyit eden S&P, not artışı için iki şart koşmuştu:

Enerji fiyat şokunun (100 dolarlık petrol) başarılı yönetilmesi.

Merkez Bankası rezervlerinde kalıcı toparlanma.