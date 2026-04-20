Gençleri hedef alıyorlar: Şimdi al sonra öde diyorlar

2026 yılının ekonomik zorlukları ve yüksek enflasyon ortamında, gençler için "kolay ulaşılabilir lüks" vaadi büyük bir tuzağa dönüştü.

"Şimdi Al, Sonra Öde" sloganıyla sunulan sistemler, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sıkı kurallarının etrafından dolanarak, hayatında hiç maaş bordrosu görmemiş gençlere "gölge limitler" tanımlıyor.

Sonuç ise; ödenemeyen taksitler, aileden gizlenen haciz ihbarnameleri ve bu borcu kapatmak için girilen karanlık yollar.

DİJİTAL İLLÜZYONUN İŞLEYİŞ MEKANİZMASI

Türkiye gazetesinin haberine göre sistem, geleneksel bankacılığın "riskli" bularak kapıdan çevirdiği gençleri "alternatif veri skorlaması" adı altında bir ağa düşürüyor.

Borç sarmalı ise şöyle işliyor:

Gölge Limitler: Başlangıçta "güven testi" için verilen 500-1.000 TL'lik küçük limitler, borç ödendikçe oyunlaştırılmış bir şekilde artırılıyor.

Vade Farksız Yalanı: Taksitler zamanında ödendiğinde sorun yok gibi görünse de, ödemenin bir gün bile gecikmesi halinde aylık %16, yıllık %200'ü aşan fahiş cezalar devreye giriyor.

Gelir Modeli "Gecikme": Sistemin asıl kâr marjı satılan üründen değil, hiçbir geliri olmayan gencin ödeyemediği taksitlere binen "hizmet bedeli" ve "gecikme cezalarından" geliyor.

BİR BORÇTAN BİN KUMARA: ZİNCİRLEME ÇÖKÜŞ

Borcun kartopu gibi büyümesi ve hukuk bürolarının baskısı, gençleri rasyonel düşünmekten uzaklaştırıp daha büyük risklere itiyor:

"2 bin liralık icrayı durdurmak için son harçlıklarını da yasa dışı bahiste kaybeden gençler, bu kez sosyal medyada ‘senetle anında kredi’ yalanıyla ağ kuran modern tefecilerin kucağına düşüyor."

Gençler, ailelerinin durumu öğrenme korkusuyla "hızlı para" kazanma hayaline kapılarak; yasa dışı bahis sitelerine, yüksek riskli kripto kumarına, sosyal medyadaki modern tefecilere sığınıyor.