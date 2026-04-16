Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!

Avrupa’nın 462 metrelik en yüksek binası Lakhta Center mühendislik rekorlarıyla tamamlandı. Temelinde Burj Khalifa'yı geride bırakan dev kule dondurucu soğukları geri dönüştürerek kendi enerjisini üreten akıllı bir sisteme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Avrupa'nın zirvesi olarak kabul edilen ve St. Petersburg yakınlarında yükselen Lakhta Center, mühendislik dünyasında tüm dengeleri değiştiren teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. 462 metre yüksekliğe ulaşan dev kule hem maliyeti hem de inşaat sürecindeki rekorlarıyla küresel çapta bir referans noktası haline geldi.

Yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik devasa bir bütçeyle hayat bulan bu yapı, temelinden en uç noktasına kadar 90 derecelik bir açıyla kıvrılarak yükselen tasarımı sayesinde sert rüzgar basıncını etkisiz hale getirebiliyor.

DÜNYANIN EN UZUN BİNASINI GERİDE BIRAKTI

Mühendislik sınırlarını zorlayan bu projenin temel inşaatı sırasında hafızalardan silinmeyecek bir operasyona imza atıldı.

49 SAAT HİÇ DURMADILAR

49 saat boyunca hiç ara verilmeden gerçekleştirilen çalışma sonucunda zemine tam 20 bin metreküpten fazla beton döküldü. Bu miktar dünyanın en yüksek binası olarak bilinen Burj Khalifa'nın temelindeki beton miktarını dahi geride bırakarak dünya literatürüne girmeyi başardı.

16 BİNİ AŞKIN CAMDAN OLUŞUYOR: İÇİNDE YOK YOK

Dış cephesi 16 bin 500’den fazla özel cam panel ile örülen 87 katlı bu devasa kule, sadece bir ofis binası olmanın çok ötesinde imkanlar sunuyor. Yapının içerisinde teknolojik bir bilim merkezi ve modern bir planetaryum yer alırken ziyaretçiler Finlandiya Körfezi’nin eşsiz manzarasını yüksek rakımlı gözlem alanlarından takip edebiliyor. Mimari estetiği fonksiyonellikle birleştiren kule bölgenin yeni simgesi konumunda bulunuyor.

DONDURUCU SOĞUYU ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Kuzeyin dondurucu soğuklarına karşı binada hayata geçirilen güvenlik önlemleri teknoloji meraklılarını şaşırtıyor. Kulenin tepe noktalarında oluşabilecek buzlanma tehlikesi özel ağ panelleri ve çerçeve sistemleriyle kontrol edilirken bu süreç bir geri dönüşüm hamlesine dönüştürüldü.

Toplanan buz kütleleri akıllı sistemler aracılığıyla binanın soğutma ihtiyacını karşılamak üzere yeniden işlenerek enerji tasarrufu sağlanıyor.

