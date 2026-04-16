Ermenistan'da seçime 2 ay kala en güçlü rakibe 'rüşvet' operasyonu

Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine iki aydan az bir süre kala, anketlerde iktidarın en yakın rakibi olarak görülen muhalefet partisine operasyon düzenlendi. "Seçim rüşveti" iddiasıyla başlatılan süreçte 14 kişi gözaltına alınırken, partinin iki gün önce de "yardım faaliyeti" gerekçesiyle hedef alındığı bildirildi.

Ermenistan yolsuzlukla mücadele yetkilileri, seçim sürecinin devam ettiği ülkede "Güçlü Ermenistan" adlı muhalefet partisinin ofislerinde arama yaptı. Operasyon sonucunda partiyle bağlantılı 14 kişi "seçim rüşveti" şüphesiyle gözaltına alındı. Parti avukatı Yura Dilanyan, gözaltına alınan kişilerin tutulma koşulları ve nedenlerine ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

ANKETLERDE İKİNCİ SIRADAYDI

Operasyonun hedefindeki "Güçlü Ermenistan" partisi, seçim öncesi yayımlanan son verilerde güçlü bir grafik çiziyordu. ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü'nün (IRI) Şubat ayında yayımladığı ankete göre parti; Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki iktidar partisi Sivil Sözleşme'nin hemen ardından, ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor.

Ermenistan Rus pasaportlulara kapıyı kapattı, Putin ile ipler gerildi! Paşinyan: Anayasada esneklik yapmayacağızErmenistan Rus pasaportlulara kapıyı kapattı, Putin ile ipler gerildi! Paşinyan: Anayasada esneklik yapmayacağız

OPERASYONLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

14 kişinin gözaltına alınmasından iki gün önce, aynı partiye yönelik bir başka hukuki işlem daha gerçekleştirildi. Partiden iki kişi, seçim döneminde yasak olan "yardım faaliyetlerinde bulundukları" gerekçesiyle tutuklandı. Son operasyonla birlikte gözaltına alınanların tamamının milletvekili adayı olup olmadığı henüz netleşmezken, parti kaynakları bu kişilerin bir kısmının destekçilerden oluştuğunu belirtti.

PARTİ LİDERİ "HÜKÜMETİ DEVİRME" SUÇLAMASIYLA YARGILANIYOR

Partinin kurucusu ve lideri olan Ermeni-Rus milyarder Samvel Karapetyan hakkındaki yargı süreci de devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında gözaltına alınan Karapetyan, "hükümeti devirmeye çağrı yaptığı" iddiasıyla hakim karşısına çıkarılıyor.

"DAVA SİYASİ" SAVUNMASI

Suçlamaları reddeden Karapetyan, kendisine yönelik davanın "siyasi" bir nitelik taşıdığını savunuyor. 7 Haziran seçimlerine doğru geri sayım sürerken, muhalefet partisinin hem lider kadrosu hem de saha çalışanları üzerindeki yargı baskısı ve operasyonlar devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dünya
Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar