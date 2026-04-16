Ermenistan'da seçime 2 ay kala en güçlü rakibe 'rüşvet' operasyonu

Ermenistan yolsuzlukla mücadele yetkilileri, seçim sürecinin devam ettiği ülkede "Güçlü Ermenistan" adlı muhalefet partisinin ofislerinde arama yaptı. Operasyon sonucunda partiyle bağlantılı 14 kişi "seçim rüşveti" şüphesiyle gözaltına alındı. Parti avukatı Yura Dilanyan, gözaltına alınan kişilerin tutulma koşulları ve nedenlerine ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

ANKETLERDE İKİNCİ SIRADAYDI

Operasyonun hedefindeki "Güçlü Ermenistan" partisi, seçim öncesi yayımlanan son verilerde güçlü bir grafik çiziyordu. ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü'nün (IRI) Şubat ayında yayımladığı ankete göre parti; Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki iktidar partisi Sivil Sözleşme'nin hemen ardından, ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor.

OPERASYONLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

14 kişinin gözaltına alınmasından iki gün önce, aynı partiye yönelik bir başka hukuki işlem daha gerçekleştirildi. Partiden iki kişi, seçim döneminde yasak olan "yardım faaliyetlerinde bulundukları" gerekçesiyle tutuklandı. Son operasyonla birlikte gözaltına alınanların tamamının milletvekili adayı olup olmadığı henüz netleşmezken, parti kaynakları bu kişilerin bir kısmının destekçilerden oluştuğunu belirtti.

PARTİ LİDERİ "HÜKÜMETİ DEVİRME" SUÇLAMASIYLA YARGILANIYOR

Partinin kurucusu ve lideri olan Ermeni-Rus milyarder Samvel Karapetyan hakkındaki yargı süreci de devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında gözaltına alınan Karapetyan, "hükümeti devirmeye çağrı yaptığı" iddiasıyla hakim karşısına çıkarılıyor.

"DAVA SİYASİ" SAVUNMASI

Suçlamaları reddeden Karapetyan, kendisine yönelik davanın "siyasi" bir nitelik taşıdığını savunuyor. 7 Haziran seçimlerine doğru geri sayım sürerken, muhalefet partisinin hem lider kadrosu hem de saha çalışanları üzerindeki yargı baskısı ve operasyonlar devam ediyor.