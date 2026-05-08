Bankacıyı tatil paylaşımları ele verdi! Müşterilerinin imzalarını taklit edip paralarını çalmış

İngiltere’nin Gwynedd bölgesinde ortaya çıkan banka skandalı ülkede büyük yankı uyandırdı. Caernarfon’daki Nationwide şubesinde görev yapan 54 yaşındaki Kelly Kershaw’ın, savunmasız müşterilerin hesaplarından gizlice para çekerek lüks yaşamını finanse ettiği belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre Kershaw, özellikle yaşlı ve öğrenme güçlüğü bulunan müşterileri hedef aldı. Kadının, müşterilerin imzalarını taklit ederek onların bilgisi dışında nakit çekim işlemleri yaptığı tespit edildi. Aralık 2023 ile Ekim 2024 arasında en az 8 bin 605 sterlini (528.347 TL) zimmetine geçirdiği açıklandı.

MESLEKTAŞLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Skandalın ortaya çıkmasında ise Kershaw’ın sosyal medya paylaşımları etkili oldu. Meslektaşlarının dikkatini çeken Facebook gönderilerinde Afrika safarisi, Paris, Toskana ve Dubai’den paylaşımlar yapan bankacının harcamaları şüphe uyandırdı. Bunun üzerine Nationwide tarafından iç soruşturma başlatıldı.

Şirket müfettişlerinin incelemeleri sırasında Kershaw’ın müşteri imzalarını taklit ettiği ve hesaplardan usulsüz para çektiği belirlendi. Sorgulama sırasında suçlamaları kabul eden kadın çalışan, mağdurlarını “paranın eksildiğini fark etmeyecek kolay hedefler” olarak gördüğünü itiraf etti.

ENGELLİ MÜŞTERİNİN KARTINI KULLANDI

Dosyadaki en dikkat çeken mağdurlardan biri ise daha önce dolandırıcılık riski nedeniyle banka kartı güvenlik amacıyla şubede muhafaza edilen 49 yaşındaki öğrenme güçlüğü bulunan bir müşteri oldu. Kershaw’ın bu müşterinin hesabından da izinsiz işlem yaptığı belirtildi.

Mahkemede açıklanan bilgilere göre Kershaw ayrıca felç geçirmiş 85 yaşındaki bir müşterinin hesabından toplam 6 bin 300 sterlin çaldı. Bir olayda yaşlı müşteri hesabından yalnızca 200 sterlin çekmek isterken, Kershaw işlemi sistemde 500 sterlin olarak gösterdi ve aradaki 300 sterlini kendi cebine attı.

HAPİS CEZASI ALDI

Caernarfon Crown Court’ta görülen davada hâkim Timothy Petts, sanığın güven ilişkisini bilinçli şekilde kötüye kullandığını söyledi. Petts, “Savunmasız insanları özellikle hedef aldınız. Motivasyonunuz tamamen açgözlülüktü” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Kelly Kershaw’ı beş ayrı dolandırıcılık suçundan 16 ay hapis cezasına çarptırdı. Hâkim, banka çalışanlarına duyulan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını belirterek ertelenmiş ceza vermenin mümkün olmadığını söyledi.

AVUKATINDAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Savunma avukatı Amy Edwards ise müvekkilinin Kuzey Galler’e taşındıktan sonra ruhsal açıdan zor bir dönem geçirdiğini ve kontrolsüz harcama alışkanlığı geliştirdiğini öne sürdü. Edwards, Kershaw’ın yaptıklarından utanç duyduğunu savundu.

Öte yandan Nationwide, mağdur edilen tüm müşterilerin zararlarının karşılandığını açıkladı. Kershaw’ın ne kadar geri ödeme yapacağına ilişkin kararın ise temmuz ayında görülecek ayrı bir duruşmada netleşeceği bildirildi.