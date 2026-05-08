Avrupa’nın en büyük narkotik operasyonu! Gemiden balya balya kokain çıktı

İspanya polisi, Kanarya Adaları açıklarında düzenlediği dev operasyonla Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu sevkiyatlarından birini durdurdu. Baskında yaklaşık 30 ton kokain ele geçirilirken, gemide bulunan 23 mürettebat gözaltına alındı. Yetkililerin paylaştığı görüntülerde balyalar halinde istiflenen uyuşturucu dikkat çekti.

İspanya güvenlik güçleri, Atlantik Okyanusu’nda gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonla uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe vurdu. Kanarya Adaları açıklarında durdurulan bir yük gemisinde yapılan aramalarda yaklaşık 30 ton kokain ele geçirildiği açıklandı.

Yetkililer, operasyonun Avrupa’da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu baskınlarından biri olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Gemide bulunan paketlerce uyuşturucunun balyalar ve koliler halinde saklandığı görüldü. Operasyona ait görüntüler İspanyol makamları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Baskın sırasında gemide bulunan 23 kişilik mürettebat gözaltına alınırken, zanlıların uluslararası kaçakçılık ağlarıyla bağlantılarının araştırıldığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, sevkiyatın Avrupa pazarına ulaşmasının engellendiğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü aktardı.

Uyuşturucunun çıkış noktası, hedef güzergâhı ve organizasyonun bağlantılarıyla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. İspanyol polisi operasyonun, son yıllarda Avrupa’da artan deniz yolu kaçakçılığına karşı yürütülen en kritik müdahalelerden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

