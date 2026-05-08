İstanbul'da zehir tacirlerine 200 milyonluk darbe: 6 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda büyük miktarda sentetik hap ve üretim malzemesi ele geçirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu 2 ilçe ve 1 araçta eş zamanlı baskın yapıldı.

Bayrampaşa ve Güngören’de belirlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lirayı bulan 1 milyon 86 bin uyuşturucu hap, 71 kilogram olan 600 bin boş kapsül ve 'Nutridex' adlı torbalar içerisinde 150 kilogram katkı maddesi bulundu. Ayrıca hap üretiminde kullanılan 5 sanayi tipi makineye de el konuldu.

UYUŞTURUCU BASKININDA KAÇAK KOZMETİK DE ÇIKTI

Operasyonda sadece uyuşturucu değil, 84 koli içerisinde 21 bin kaçak kozmetik ürün de ele geçirildi. Ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi ve 'Kaçakçılıkla mücadele kanunu' kapsamında işlem yapılmak üzere Güngören Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda aralarında daha önce suç kaydı bulunan kişilerin de yer aldığı K.M. ile birlikte M.K., M.K., B.B., U.A. ve Z.M. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Durdurulan araçta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Paylaşımda, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.” ifadelerine yer verildi. (DHA)