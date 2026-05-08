Lise arkadaşı profesörlerin aşkı "virüs" ile bitti! Ölüm tehditleri iddianamede

İstanbul’daki bir üniversitede görev yapan iki profesörün lise yıllarına dayanan arkadaşlığı, iddiaların büyümesiyle mahkemeye taşınan korkunç bir sürece dönüştü. Prof. Dr. Ş.T. isimli kadın ile Prof. Dr. S.T. arasındaki arkadaşlık, 2025 yılının Ağustos ayında duygusal bir bağa evrildi. Ancak ilişkinin seyri, kadının ayrılma kararıyla birlikte bir kabusa dönüştü.

ISRARLI TAKİP VE ÖZEL HAYATIN İFŞASI

İddianameye yansıyan detaylara göre, ayrılığı sindiremeyen S.T., meslektaşı Ş.T.'yi yüzlerce kez arayarak ve bitmek bilmeyen e-postalar göndererek taciz etmeye başladı.

TACİZ SADECE TELEFONLA SINIRLI KALMADI

Hürriyet'in haberine göre, S.T.'nin, Ş.T.'nin ailesine ve üniversitedeki üst yönetime (rektör, dekan ve meslektaşlar) ulaştığı öne sürüldü. Bu kişilere, mağdur kadına ait gerçek dışı sağlık verilerini de yaydığı iddia edildi.

"HASTA LA VİSTA BABY" REPLİĞİYLE ÖLÜM TEHDİDİ

Olayın en dikkat çekici kısımlarından biri ise tehdidin biçimi oldu. Prof. Dr. S.T.'nin, Ş.T.'yi dünyaca ünlü 'Terminatör' filminin ikonik karakterine atıfta bulunarak "Hasta la vista baby" ifadesiyle ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Şüpheli profesörün ayrıca, taleplerini sürekli artırarak eski sevgilisinden yüklü miktarda para sızdırmak için şantaja başvurduğu da şikayet dilekçesinde yer aldı.

Ölüm tehditleri, ağır hakaretler ve şantaj sarmalından kurtulamayan Prof. Dr. Ş.T., yaşadığı psikolojik baskıya dayanamayarak avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

"BİR GECEDE 90 KEZ ARADI, CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Ş.T. isimli kadın savcılığa verdiği ifadesinde eski sevgilisi S.T.’nin kendisini kızı, eski eşi ve mesleğiyle tehdit ettiğini söyledi. Ş.T., ifadesinde şu sözleri kullandı:

Huzurum kalmadı. Yıllarca emek verdiğim akademik hayatım, aile hayatım, her şeyimi benden almaya çalıştı. Bir gecede 90 kez aradığı, sabahlara kadar mailler gönderdiği günler var. Hayatımı mahveden, maddi ve manevi olarak yıpratan S.T.’den şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum.

"BİRLİKTELİK SONUCUNDA VİRÜTİK BİR HASTALIĞA YAKALANDIM" DEDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren Prof. Dr. S.T. ise, aleyhindeki suçlamaları reddetti. Ş.T. isimli kadınla duygusal ve cinsel birliktelik yaşadığını ifadesinde belirten S.T., bu birliktelik sonucunda virütik bir hastalığa yakalandığını iddia ederek şu sözleri söyledi:

Kendisine tehdit ve şantaj uygulamadım. Başıma gelen virütik hastalık sebebiyle kendisine hakarete varan kelimeler söylemiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

6.5 YIL'A HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli S.T. hakkında “şantaj” ve “ısrarlı takip” suçlarından 2 yıl 6 aydan 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Dosyanın önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine başlanacak.