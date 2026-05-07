İZSU'nun 7 Mayıs 2026 verilerine göre İzmir'in can damarı Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 54,44'e ulaştı. Geçen yılın aynı günü Tahtalı barajının doluluk oranı yüzde 15,39'da seyrediyordu, bir yılda aktif su miktarı neredeyse dört katına çıktı. Balçova ve Ürkmez barajları yüzde 97 eşiğini aşarken, Gördes yüzde 41,72 ile toparlanma sürecini sürdürüyor.

İzmir, 2025 yılını ağır bir kuraklığın gölgesinde kapattı. Tahtalı Barajı Aralık sonunda aktif kapasitesinin yüzde 0,13'üne kadar gerilerken kentte yalnızca 360 bin metreküp su kalmıştı. 6 Ağustos 2025'te başlayan gece kesintileri aylarca sürdü. 2026 kışında etkili olan yağışlar o tabloyu kökten değiştirdi.

Tahtalı'ya yıllık gelen su miktarı son 5 yılda sürekli erimişti, 2021'deki 150 milyon metreküpten 2025'te 28 milyon metreküpe kadar düşmüştü. Bu yıl havzanın ne kadar su topladığı henüz netleşmedi, ancak aktif su hacminde önemli bir artış yaşandı.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026'nın son 80 yılın en yağışlı yılı olabileceğine dikkat çekerek Süper El Niño etkisinin sonbaharda da ciddi yağışlar getireceğini öngörüyor. Uzman bu iklim döngüsünün kalıcı toparlanma için önemli bir pencere açtığını vurguluyor.

2026 en yağışlı yıl olacak: İzmir barajlarına Süper El Nino geliyor

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI (7 MAYIS 2026)

Tahtalı Barajı: %54,44

%54,44 Balçova Barajı: %96,90

%96,90 Ürkmez Barajı: %97,96

%97,96 Gördes Barajı: %41,72

%41,72 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %78,03

Kentin su güvenliği açısından belirleyici olan Tahtalı Barajı, aktif kapasitesinin 287 milyon metreküpünden bugün itibarıyla 156 milyon 273 bin metreküpünü dolduruyor. Gördes ise en büyük kapasiteye sahip baraj olmasına karşın doluluk oranı olarak en geride kalmaya devam ediyor.

TAHTALI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ, AMA YAZIN HESABI FARKLI

İzmir baraj doluluk oranlarındaki geçen yıla kıyasla sıçrama her barajda belirgin. Tahtalı'da aktif doluluk yüzde 15'ten yüzde 54'e çıkarken, Gördes yüzde 5'in altından yüzde 42'ye tırmandı. Balçova ve Ürkmez ise geçen yılın dörtte birinden yüzde 97'ye yükseldi.

Uzmanların Tahtalı için çizdiği kritik eşik yüzde 50. İzmir'in baraj doluluk oranı bu eşiği geçmiş durumda. Bu, 2025 yazının kabusu gibi bir tablodan bu yıl uzak olunduğunun en somut göstergesi. Ancak yaz hesabını şimdiden yapmak gerekiyo, Tahtalı'nın aktif kapasitesi 287 milyon metreküp, şu anki kullanılabilir su hacmi ise 156 milyon metreküp. Kentin günlük tüketimi yaklaşık 600-700 bin metreküp civarında. Yaz zirvesinde tüketim ve buharlaşmanın birlikte baskı kurması durumunda Tahtalı'nın bu rezervi ne kadar koruyabileceği kritik soru olmaya devam ediyor.

Gördes'in toparlanması sevindirici ama yanıltıcı olabilir. Kapasite açısından sistemin en büyük barajı olsa da Gördes yüzde 42'de. Geçmişte yıl başında kuruma noktasına gelmiş bir barajın bu yıl ne kadar su tutabileceği hala belirsiz.

Çeşme yarımadasının hem içme suyu hem sulama ihtiyacını karşılayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı, yüzde 78'le sağlam bir konumda. Yaz aylarında yarımadanın nüfusu birkaç katına çıkıyor; bu nedenle Alaçatı'nın yüzde 50 eşiğinin altına inmesi kendi başına alarm gerektiren bir durum sayılıyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Bir barajdaki suyun toplam depolama kapasitesine oranının yüzde olarak ifadesidir. Mevcut su hacmi maksimum kapasiteye bölünür, 100 ile çarpılır. Yağışlar, buharlaşma, tüketim ve havzadan gelen akış bu rakamı günden güne değiştirir. İçme suyu planlamasının en temel göstergesi olan bu veri, tek başına bir güvence olmaktan çok sürekli izlenmesi gereken bir uyarı sistemi olarak değerlendirilmeli.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN HER ZAMAN DÜŞÜKTÜR?

Barajın dibinde kalan ve fiziksel ya da teknik nedenlerle şebekeye aktarılamayan bir su kütlesi her zaman vardır. Buna ölü hacim denir. Toplam doluluk bu suyu da içerirken, aktif doluluk yalnızca gerçekte kullanılabilecek miktarı gösterir. İzmir'in Aralık 2025 deneyimi bu farkın ne anlama gelebileceğini somutlaştırdı: Tahtalı'nın toplam doluluk oranı sıfıra yaklaşırken aktif kullanılabilir su adeta yok olmuştu.

İZMİR BARAJLARI İÇİN KRİTİK DOLULUK SEVİYESİ KAÇTIR?

Ana su kaynağı Tahtalı Barajı için uzmanlar yüzde 50'yi kritik eşik olarak belirliyor. Bu seviyenin altına inildiğinde yaz aylarında su yönetiminin ciddi biçimde zorlaşacağı vurgulanıyor. 2025 bu eşiğin ne anlama geldiğini acı biçimde kanıtladı, Tahtalı ağustos başında tek haneli rakamlara inerken 13 ilçede 6 aylık gece kesintileri uygulandı.

İZMİR BARAJLARINDAKİ SU NEYE İÇİN KULLANILIYOR?

Tahtalı kentin içme suyunun yaklaşık yüzde 44'ünü karşılıyor; Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Bayraklı ve Çiğli başta olmak üzere on ilçeyi besliyor. Gördes ve Balçova da içme suyu amaçlı çalışıyor. Alaçatı Kutlu Aktaş, Çeşme yarımadasına hem içme suyu hem sulama suyu sağlıyor. Güzelhisar ağırlıklı olarak tarımsal sulamaya hizmet etse de kriz dönemlerinde içme suyu sistemine destek verebilme kapasitesi bulunuyor.

BARAJLARDA SU AZALDIĞINDA NE OLUR?

Doluluk düştükçe etkiler kademeli biçimde ağırlaşır: önce baskı düşüşü, ardından gece saatlerinde su kesintileri, sonra planlı dönüşümlü kesintiler. Tarımsal sulamaya kısıtlamalar gelir, gıda fiyatları üzerinde baskı oluşur. En kritik seviyelerde tankerle su taşıma ve acil kaynak devreye alma zorunlu hale gelir. İzmir 2025'te tüm bu aşamaları yaşadı; Gördes'in ölü hacminden su çekildi, 20 yıldır kullanılmayan Güzelhisar hattı onarılarak sisteme bağlandı.