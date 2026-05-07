ASKİ'nin 7 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 43,29'a, aktif doluluk oranı ise yüzde 36,68'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde aktif oran yüzde 19,28'de kalmıştı; bir yılda aktif su miktarı adeta ikiye katlandı. Ancak uzmanların yaz öncesi için işaret ettiği yüzde 40-50 hedef bandının alt sınırına henüz girildi.

ASKİ verilerine göre Ankara barajlarındaki aktif kullanılabilir su miktarı 477 milyon 968 bin metreküpe ulaştı. Geçen yılın aynı tarihinde bu rakam 251 milyon 168 bin metreküpte kalıyordu; yani Ankara barajlarında bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık 227 milyon metreküp fazla su birikti. Bu fark, kentin yaklaşık 160 günlük tüketimine denk geliyor.

Aylık gelen su miktarlarına bakıldığında 2026'nın olağanüstü bir yıl olduğu görülüyor. Ocak-Nisan döneminde Ankara barajlarına toplam 565 milyon metreküpü aşkın su geldi; geçen yılın aynı döneminde bu rakam yalnızca 102 milyon metreküp civarındaydı.

Şubat 2026 tek başına 236 milyon metreküpü aştı; 2025'in şubatına kıyasla 15 kattan fazla arttı. Mayıs ayının henüz başında olmasına karşın gelen su miktarının yavaşlaması dikkat çekiyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 MAYIS 2026

Çamlıdere Barajı: %37,34

Eğrekkaya Barajı: %77,56

Kurtboğazı Barajı: %32,54

Kavşakkaya Barajı: %65,59

Akyar Barajı: %77,62

Kesikköprü Barajı: %100

Çubuk 2 Barajı: %71,02

Kargalı Barajı: %100

Peçenek Barajı: %27,48

%27,48 Türkşerefli Barajı: %5,20

Kesikköprü ve Kargalı barajları yüzde 100 ile dolu görünse de bu oranlar sistemin gerçek durumunu yansıtmıyor. Kesikköprü, Kızılırmak'tan besleniyor ve arkasında devasa Hirfanlı rezervuarı olduğu için neredeyse her zaman tüm kapasitede seyrediyor.

Ankara'nın su güvenliği açısından asıl belirleyici olan Çamlıdere Barajı ise yüzde 37,34'te. Başkentin günlük su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ve İvedik Arıtma Tesisi'ne su sağlayan Çamlıdere, yüzde 40 eşiğinin altında bulunuyor.

AKTİF SU İKİYE KATLANDI, AMA ÇAMLIDERE HALA GERİDE

Ankara baraj doluluk oranındaki geçen yıla kıyasla büyük sıçramayı anlamak için kış ve ilkbahar yağışlarına bakmak gerekiyor. Ocak-Nisan 2026 döneminde barajlara gelen su, 2025'in aynı döneminin yaklaşık 5,5 katına ulaştı. Bu tablonun arka planında özellikle Şubat 2026'daki olağandışı yağışlar yatıyor.

Günlük tüketim hesabına göre Ankara'daki aktif su rezervi şu an yaklaşık 340 günlük tüketime denk geliyor. Rakam güvenli görünse de yaz aylarında tüketimin artmasıyla bu sürenin kısalacağını ve Çamlıdere'nin asıl yükü taşıdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kentin bel kemiği Çamlıdere'nin yüzde 37'de durması, genel ortalamanın verdiği rahatlamayı önemli ölçüde törpülüyor.

Öte yandan Mayıs 2026'nın ilk günlerinde barajlara gelen su miktarının belirgin biçimde yavaşladığı görülüyor. Mayıs ayında bugüne kadar gelen toplam su, nisan ayının yaklaşık yalnızca yüzde 15'i düzeyinde. Bu, kar erimesinden beslenen havzaların katkısının büyük ölçüde tükendiğine işaret ediyor. Haziran'dan itibaren sıcaklıkların yükselmesiyle doğal doluluk mevsimi kapanıyor; bundan sonra sistem büyük ölçüde mevcut rezervle yola devam edecek.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

ANKARA BARAJLARININ DOLULUK ORANI NEDEN DİĞER ŞEHİRLERDEN DÜŞÜK GÖRÜNÜR?

Ankara barajlarının toplam depolama kapasitesi 1 milyar 454 milyon metreküpü aşıyor; bu, İstanbul'un tüm barajlarının yaklaşık 1,7 katı büyüklüğünde. Kapasite çok büyük olduğu için oran yüzde 40'ta bile görünse içindeki mutlak su miktarı başka şehirlerin yüzde 70'inden fazla olabilir. Ankara barajları bu nedenle oran üzerinden değil, aktif su miktarı üzerinden değerlendirilmeli.

AKTİF DOLULUK İLE TOPLAM DOLULUK ORANI ARASINDAKİ FARK NE ANLAMA GELİR?

Barajların ölçülen toplam dolulukları arasında, teknik ve fiziksel nedenlerle şehre aktarılamayan bir su miktarı her zaman bulunur. Barajın dibinde kalan bu kesim "ölü hacim" olarak tanımlanır ve şebekeye verilemez. Toplam doluluk bu suyu da hesaba katarken, aktif doluluk yalnızca gerçekte kullanılabilir suyu gösterir. Ankara için Aralık 2025'te toplam doluluk yüzde 13 civarındayken aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar inmişti; ikisi arasındaki bu uçurum, aktif oranın neden her zaman daha kritik olduğunu açıkça gösterdi.

ANKARA BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ KAÇTIR?

Uzmanlara göre Ankara'da toplam dolulukta yüzde 30, kritik eşik olarak kabul ediliyor. Aktif dolulukta ise yüzde 20 alarm noktası sayılıyor. Yaz öncesi için hedeflenen aralık toplam yüzde 40-50. Bu yıl toplam doluluk yüzde 43'ü geçerek hedef bandın içine girdi; ancak Çamlıdere'nin tek başına yüzde 37'de durması, genel ortalamanın gösterdiğinden daha dikkatli bir yönetim gerektiriyor.

BARAJLARDA SU AZALDIĞINDA ANKARA'DA NE YAŞANIR?

Doluluk oranları kritik eşiğin altına indiğinde su baskısında düşüş ve gece kesintileri ilk sinyaller oluyor. Aralık 2025'te aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar gerileyen Ankara, bu süreçte tam anlamıyla su krizinin eşiğine geldi. Tarımsal sulamaya kısıtlamalar getirildi, hidroelektrik üretim sekteye uğradı. Bugün geçen yılın iki katı suya sahip olmak, o kabusu tekrarlamama adına önemli bir güvence; ama haziran sonrasında tüketim hız kazandıkça rezervin nasıl eridiği her yıl yeniden görülüyor.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR?

Ankara barajları ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu teminine hizmet ediyor. İstisna olarak Kesikköprü Barajı yılda yaklaşık 250 gigavat saat hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı Barajı'nın sınırlı sulama kapasitesi de bulunuyor. Kentin asıl su yükünü Çamlıdere taşıyor; buradan İvedik Arıtma Tesisi'ne uzanan boru hattı aracılığıyla su önce arıtılıyor, ardından şehre dağıtılıyor. İvedik, Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olma özelliğini koruyor.