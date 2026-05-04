Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri

Yaş almak kaçınılmazdır ancak sağlıklı yaşlanmak bir tercih... Kendinizi iyi hissetmeyi sadece bir 'şans' olmaktan çıkarıp bilinçli tercihlerle ömrünüze enerji katmanın yolu doğru zamanda yapılan doğru tıbbi testlerden geçiyor. Modern tıp, 60 yaş ve üzerindeki bireylerin bağımsız ve enerjik bir hayat sürebilmesi için bize çok güçlü araçlar sunuyor: Önleyici sağlık taramaları..

Erken teşhisin hayat kurtardığı gerçeğinden yola çıkarak; uzmanların önerdiği, kalp sağlığından kemik yoğunluğuna kadar her yıl mutlaka kontrol edilmesi gereken İŞTE YAŞINIZI SADECE BİR SAYIYA DÖNÜŞTÜRECEK O KRİTİK LİSTE...

Kan basıncı: Yüksek tansiyonu olan ve bunun farkında olmayan milyonlarca Amerikalıdan biri olabilirsiniz.

Kan basıncınız normal olsa bile, her yıl bir sağlık uzmanına kontrol ettirin. Tansiyonunuz normalden yüksekse veya başka risk faktörleriniz varsa daha sık kontrole ihtiyacınız olabilir. Kalbiniz, atardamarlarınız, beyniniz, gözleriniz ve böbrekleriniz size daha sonra teşekkür edecek.

Tartıya çıkmak: İşte kilo almanın üçlü darbesi: Yaşlandıkça kaslar yağla yer değiştirir. Sonra bu yağ belinize yerleşir! Ayrıca, vücudunuzun metabolizması yavaşladığı için eskisi kadar iyi kalori yakamazsınız. Kilo artışına dikkat edin; kendinizi iyi bir sağlıktan mahrum bırakıyor olabilirsiniz.

Kolorektal kanser taraması: Görev gücü, yetişkinlerde taramanın 45 yaşından başlayarak 75 yaşına kadar devam etmesini önermekte. Risk faktörleriniz varsa daha erken ve daha sık tarama yaptırmanız gerekebilir. Sizin için en uygun olanı öğrenmek için doktorunuzla konuşun. Bu tarama yöntemlerinin riskleri ve faydaları farklılık göstermekte:

Dışkıda gizli kan testi (her yıl)

Sigmoidoskopi (5 yılda bir) ve dışkıda gizli kan testi (3 yılda bir) birlikte.

Kolonoskopi (her 10 yılda bir)

Prostat kanseri taraması: Görev gücü, prostat kanseri taramasının (bir erkeğin prostat spesifik antijen ( PSA ) düzeyinin ölçülmesi) faydalarının, 70 yaş ve üzeri erkeklerdeki zararlarından daha ağır basmadığı konusunda orta derecede bir kesinlik olduğunu belirtiyor. 55 ila 69 yaşları arasındaysanız, taramanın artıları ve eksileri hakkında doktorunuzla konuşmanızı öneriyor.

Kadınlar için meme muayenesi ve mamografi: Şunu bilin: Meme kanseri riski yaşla birlikte artar. Bu nedenle mamografi çektirmeniz özellikle önemli. 40 veya 50 yaşından itibaren 1 ila 2 yılda bir mamografi önerilir. Ancak tüm meme kanseri uzmanları aynı fikirde değil. Düzenli mamografiye ne zaman başlamanız gerektiği ve ne sıklıkla yaptırmanız gerektiği konusunda doktorunuzla konuşun.

Kadınlar için pelvik muayene, Pap smear testi ve HPV testi: Belki de size çılgınca gelebilir, ancak 60 yaş üstü birçok kadının hala düzenli pelvik muayene, Pap smear testi veya insan papillomavirüsü (HPV) testi yaptırması gerekiyor. Yaşlı kadınlarda rahim ağzı kanseri veya vajina kanseri görülebilir. Ayrıca pelvik muayene, sağlığınızı ve yaşam kalitenizi etkileyebilecek birçok başka durumu da tespit edebilir (örneğin idrar kaçırma !). 65 yaşına kadar kadınlar için Pap smear testi 3 yılda bir, HPV testi 5 yılda bir veya her ikisi de önerilir. Eğer bir kadın 65 yaşından büyükse ve art arda birkaç negatif Pap smear testi yaptırmışsa veya fibroid gibi kanserli olmayan bir durum nedeniyle total histerektomi geçirmişse , doktorunuz size Pap testine artık gerek olmadığını söyleyebilir.

Gözlerinizi koruyun: Makula dejenerasyonu, katarakt ve glokom gibi göz hastalıkları yaşla birlikte yaygınlaşır. Tarama, görme yetinizi koruyabilir ve en üst düzeye çıkarabilir. Göz doktorunuza gözlerinizi ne sıklıkla kontrol ettirmeniz gerektiğini sorun.

İşitme testi: 65 ila 74 yaş arası kişilerin en az %25'inde, çoğu tedavi edilebilir olan yaşamı engelleyici işitme kaybı vardır.

Bu oran yaş ilerledikçe %50'ye yükselir. İşitmede herhangi bir sorun yaşıyorsanız işitme testi yaptırın.

Kemiklerinizi koruyun: Osteoporoz şaka değil. Eğer osteoporozunuz varsa ve özellikle kalça kırığı geçirirseniz, kalıcı sakatlık veya ölüm riskinizi önemli ölçüde artırırsınız. Ciddi olun ve doktorunuzdan kemik yoğunluğu testi için yönlendirme isteyin. Kadınlar 65 yaşında kemik yoğunluğu testi yaptırmalıdır. Eğer bir kadın daha yüksek risk altındaysa, daha erken yaşta tarama testi yapılması gerekebilir. Doktorunuzla konuşun.

Kolesterol taraması: Yüksek kolesterol seviyeleri, insanların kalp krizi ve felç geçirmelerinin başlıca nedenlerinden biridir. Ancak iyi haber şu ki, yüksek kolesterol seviyeleri diyet ve ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu nedenle, toplam kolesterol seviyelerinizi (HDL "iyi" kolesterol ve LDL "kötü" kolesterol) düzenli olarak ölçmek önemlidir. Kardiyovasküler risk hakkında daha fazla bilgi veren gelişmiş bir lipid testini düşünün. Medicare genellikle bu kan testlerini karşılar.

Aşılar: 65 yaş üstü kişilerin zatürreye karşı korunmak için pnömokok aşısı yaptırmaları gerekir . CDC ayrıca 50 yaş üstü kişiler için zona aşısını da önermektedir. Ayrıca, neredeyse tüm yetişkinlerin yılda bir kez grip aşısı yaptırması gerekir. İçinde boğmaca aşısı da bulunan tek seferlik difteri/tetanoz takviye aşısı önerilir, ardından her 10 yılda bir difteri/tetanoz takviye aşısı yaptırılmalıdır.

Anevrizma: ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, 65 ila 75 yaş arası, daha önce sigara içmiş erkeklerde karın aort anevrizması (AAA) için ultrason ile tek seferlik tarama yapılmasını önermektedir. Ailesinde AAA onarımı veya AAA yırtılması nedeniyle ölüm öyküsü bulunan kadınlara da tarama yapılmalı.

AŞAĞIDAKİ TESTLER DE ÖNEMLİDİR:

Kan şekeri: Diyabet hayatı tehdit eden bir durum olabilir ancak olmak zorunda değil. Amerikan Diyabet Derneği, diyabeti erken teşhis edip yönetebilmek için en az 3 yılda bir açlık kan şekeri testi yapılmasını önermektedir. Başka rahatsızlıklarınız varsa veya diyabet için başka risk faktörleriniz varsa, testin daha sık yapılması gerekebilir.

Tiroid hormonu testi: Tiroid sorunları kolayca gözden kaçabilir. Bu nedenle Amerikan Tiroid Derneği gibi bazı kuruluşlar, özellikle kadınlar için, en az 5 yılda bir tarama yapılmasını önermektedir. Ancak ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, tiroid hastalığı belirtisi göstermeyen birine taramanın yardımcı olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını söylüyor. Boynunuzdaki o zararsız görünen bez olan tiroidiniz, metabolizma için gerekli hormonları üreten vücudun enerji santralidir. Tiroid sorunları saç dökülmesi, kilo alımı, kilo kaybı, yorgunluk ve depresyona neden olabilir.

Benleri kontrol edin: Şunu unutmayın: Güneş ışığına maruz kalmanızın büyük çoğunluğu 18 yaşından önce gerçekleşmiş olsa da, cilt kanserlerinin gelişmesi 20 yıl veya daha fazla sürebilir. Neyse ki, çoğu cilt kanseri tedavi edilebilir.. Olağandışı benleriniz veya cilt değişiklikleriniz varsa, doktorunuzdan cildinizi kontrol etmesini isteyin.

Diş muayenesi: Diş eti hastalığı, genel sağlığınızın önemli bir göstergesi olabilir. Dişleriniz, diş etleriniz, ağzınız ve boğazınız düzenli olarak bir diş hekimi tarafından muayene edilmelidir. İnci gibi beyaz dişlerinizin parlamasını istiyorsanız, florürlü diş macunuyla düzenli fırçalama önemlidir. Elektrikli diş fırçası kullanmayı düşünün; temizliğe ve diş eti hastalığının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca diş eti hastalığı kalp krizi riskini artırır. Bu da düzenli olarak diş hekiminize görünmeniz için bir başka neden.

Nöropsikolojik Testler: Nöropsikolojik testler, hafıza, dikkat, dil becerileri, problem çözme yeteneği ve görsel-motor koordinasyon gibi bilişsel işlevleri değerlendiren testlerden biri.

Bu testler, Alzheimer, demans, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), inme sonrası bilişsel kayıplar gibi nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynar.

Beyin fonksiyonlarının ölçülmesi, hastalıkların erken evrede belirlenmesine ve uygun tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olur.

Hepatit C taraması: CDC, 18 yaş üstü herkesin Hepatit C testi yaptırmasını önermektedir. Henüz tarama yaptırmadıysanız, yaptırmayı düşünmelisiniz.

Unutmayın ki sağlığınıza dikkat etmek sadece doktor muayenehanesini ziyaret etmekten ibaret değil. Görev gücü, yalnızca kendi sağlığınız için değil, başkalarının sağlığı için de doğru olanı yapmanızı şu şekilde tavsiye ediyor:

Düzenli egzersiz yapmak ve beslenmenize dikkat etmek

Sigara içmemek, aşırı alkol tüketmemek veya uyuşturucu kullanmamak.

Emniyet kemerlerini bel ve omuz askılarıyla takmak

Bisiklet ve motosikletlerde kask kullanımı

Güvenli sürüş, alkol veya uyuşturucu madde kullanmamak

Sıcak su ısıtıcılarını 120 F'ye ayarlamak

Düşmeleri ve yaralanmaları önlemek

Depresyon ve anksiyete için yardım almak

Sağlık tarama testleri, sürekli fayda sağlayan hediyeler gibidir; daha iyi bir sağlığa kavuşursunuz ve ömrünüze yıllar ekleyebilirsiniz. Ayrıca, yaşlandıkça ortaya çıkabilecek sağlık sorunları konusunda da bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun.

Yaş almak bir dağa tırmanmaya benzer; tırmandıkça nefesiniz daralabilir ama manzara giderek güzelleşir. Bu manzarayı uzun yıllar keyifle seyretmek için ihtiyacınız olan tek şey, doğru zamanda doğru adımları atmak. Kontrollerinizi aksatmayın, bedeninize iyi bakın ve bu güzel dönemin tadını çıkarın. Unutmayın: En büyük yatırımınız, kendi sağlığınız...