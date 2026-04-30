Diz kireçlenmesi, eklem kıkırdağının zamanla aşınmasıyla ortaya çıkan ve ağrı, şişlik ile hareket kısıtlılığına yol açan kronik bir rahatsızlık. 45 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 30'unda röntgen görüntülerinde kireçlenme belirtisi bulunuyor. Bu kişilerin yaklaşık yarısı ise şiddetli semptomlar yaşıyor.

Tedavide egzersizin önemi uzun süredir biliniyor; ancak hangi egzersiz türünün daha etkili olduğu bugüne kadar net değildi.

217 ÇALIŞMA AYNI SONUCU VERDİ

The BMJ dergisinde yayımlanan meta-analiz, 1990'dan 2024'e kadar yürütülen 217 klinik deneyi ve 15 bin 684 katılımcıyı kapsıyor. Aerobik, güçlendirme, esneklik, zihin-beden ve nöromotor egzersizler dört, on iki ve yirmi dört haftalık sürelerde karşılaştırıldı.

Araştırmacılar ağrıyı azaltmak ve hareket kapasitesini artırmak hedeflendiğinde aerobik egzersizi diz kireçlenmesi yönetiminde "birinci seviye müdahale" olarak tanımladı.

YÜRÜYÜŞ, BİSİKLET, YÜZME

En etkili ve en güvenli aerobik seçenekler olarak yürüyüş, bisiklete binme ve yüzme öne çıkıyor. Araştırmacılar, aerobik egzersizin uygun olmadığı durumlarda diğer yapılandırılmış fiziksel aktivite türlerinin de fayda sağlayabileceğini vurguluyor. Ancak bu seçenekler aerobiği ikame etmek yerine ona eşlik etmeli.

Zihin-beden yaklaşımlarının kısa vadede eklem işlevini, nöromotor eğitimin ise yürüme performansını olumlu etkilediği de bulgular arasında yer alıyor.

DİZ KİREÇLENMESİ OLANLAR EGZERSİZ YAPABİLİR Mİ?

Analizde incelenen hiçbir egzersiz türü, kontrol gruplarına kıyasla daha yüksek bir risk taşımadı. Bu bulgu, egzersizin diz kireçlenmesinde hem etkili hem de güvenli bir tedavi seçeneği olduğunu bir kez daha doğruluyor.