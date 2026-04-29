Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber

Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine odaklanmış durumda. Beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayram ikramiyesi belli oldu

Emeklilerin yakından takip ettiği Kurban Bayramı ikramiyeleri hakkında konuşan Işıkhan, Ramazan Bayramı’nda verilen 4 bin TL’lik ödemenin bu bayramda da aynı kalacağını açıkladı.

HER EMEKLİYE AYNI PARA YATMAYACAK!

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her emekliye aynı tutarda ikramiye yatmayacağını söyleyen Erdursun, "Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinde herhangi bir artış yapılmayacak ve tutar 4.000 TL olarak uygulanacaktır. Ancak tüm emekliler bu tutarı aynı şekilde almayacaktır. Ödemeler, hak sahipliği durumuna göre farklılık göstermektedir: Kendi primleriyle emekli olanlara: 4.000 TL. Dul olup çalışmayan veya emekli olmayanlara: 3.000 TL Dul olup çalışan ya da emekli olanlara: 2.000 TL. Yetim aylığı alanlara: 1.000 TL. Buna göre bayram ikramiyesi; 1.000 TL, 2.000 TL, 3.000 TL ve 4.000 TL olarak farklı tutarlarda ödenecektir" ifadelerini kullandı.