Türkiye külçe külçe aldı kasaya doldurdu: Altında rekor

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından hazırlanan 2026 yılı ilk çeyrek raporu, Türkiye'deki altın talebinin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.

Yayımlanan verilere göre, Türkiye'de altın külçe ve sikke talebi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 oranında bir sıçrama yaparak 26,1 ton seviyesine ulaştı. Gerçekleşen bu talep miktarı, son yedi çeyreğin (yaklaşık 21 ay) en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

4,5 MİLYAR DOLARLIK REKOR HACİM

Talep edilen altının parasal karşılığı incelendiğinde ise Türkiye ekonomisi için devasa bir büyüklük ortaya çıkıyor. BloombergHT tarafından derlenen rakamlara göre, yılın ilk üç ayında altının ons (31,1 gram) fiyatı ortalama 4 bin 872 dolar seviyesinde seyretti. Bu fiyat ortalaması üzerinden yapılan hesaplamalar, Türkiye'nin sadece ilk çeyrekteki külçe ve sikke talebinin 4,5 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştığını gösterdi.

KÜRESEL PİYASALARDA DA BENZER EĞİLİM HAKİM

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) raporu, altına olan ilginin sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. 2026'nın ilk çeyreğinde küresel altın talebi, parasal değer bazında yüzde 74 oranında artarak 193 milyar dolar ile tarihi bir rekor kırdı. Külçe ve sikke talebinde dünya genelinde tarihin en yüksek ikinci çeyrek performansı izlendi.

MERKEZ BANKALARI ALIMA DEVAM EDİYOR

Merkez bankalarının altın rezervlerini güçlendirme stratejisi de hız kesmedi. Çeyrek içindeki satış hareketliliğine rağmen, dünya genelindeki merkez bankaları yıllık bazda yüzde 3 artışla net 244 ton altın alımı gerçekleştirdi. Yüksek seyreden altın fiyatları mücevherat sektörünü miktar bazında yüzde 23 oranında daraltarak baskılasa da, tüketicilerin bu alandaki toplam harcama tutarı yüzde 31 oranında yükseldi.

TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA TALEBİ TETİKLEDİ

Altın talebinin bir diğer dikkat çeken ayağı ise teknoloji sektörü oldu. Sektörel altın kullanımı yüzde 1 oranında artarak 82 tona ulaştı. Raporda, bu büyümenin en önemli itici gücünün, dünya genelinde hız kazanan yapay zekâ (AI) altyapı yatırımları ve bu alandaki donanım ihtiyaçları olduğu vurgulandı.