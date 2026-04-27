26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri

Türkiye, 2025 yılında dünyada en çok tekstil ihraç eden ülkeler sıralamasında beşinci. Yılda yaklaşık 26 milyar dolarlık ürün satıyor dışarıya. 2023'teki 30 milyar dolarlık rekorla kıyaslanırsa yaklaşık yüzde 13 gerilemiş durumda. Bunda Bangladeş ve Vietnam'ın çok daha ucuz fiyatlarla piyasaya girmesinin payı büyük.

Ama Türkiye'yi sadece bu rakamlara bakarak değerlendirmek hata olur. Asıl güç başka yerde yatıyor.

Türkiye'nin Ege bölgesinde, Pamukkale çevresinde yetişen pamuk. Türk tekstilinin ham madde kalbi burası.

En Büyük Koz: Avrupa Kapı Komşu

Bir sipariş İstanbul'dan yola çıktığında 3 ila 7 gün içinde Paris'e, Frankfurt'a ulaşabiliyor. Bunu dünyayla kıyaslayın: Bangladeş'ten aynı gönderi 13 ila 17 hafta sürüyor. Vietnam'dan 8 ila 11 hafta.

Zara, H&M, Mango gibi markaların "hızlı moda" dediği şey tam da buna dayanıyor. Yeni bir koleksiyon fikri ortaya çıktığında mağaza raflarına haftalar içinde ulaşması gerekiyor. Türkiye bu oyunu kazanıyor.

Türkiye 1996'dan bu yana AB ile Gümrük Birliği içinde. Avrupa'nın 27 ülkesine sıfır gümrük vergisiyle mal satıyor. Çin aynı kapıya yüzde 12 vergi ödeyerek girebiliyor.

ABD-ÇİN KAVGASI TÜRKİYE'YE YARIYOR

2025'te ABD, Çin'den gelen tekstile yüzde 125 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Türkiye'nin aynı listede ödemesi gereken vergi: yüzde 15. Bu fark devasa.

The North Face, Nike gibi Amerikalı markalar yeni tedarikçi arıyor. Sektör temsilcilerine göre bu arayış 2025-2026 döneminde Türkiye'ye somut sipariş artışı olarak yansıdı.

Modern Türk tekstil fabrikası — dokunan kumaş rulo halinde çıkıyor.

Fabrika hattında çalışanlar yaklaşık 2 milyon kişi tekstil sektöründe iş buluyor.

HER ŞEYİ KENDİSİ YAPIYOR...

Türkiye tarlada başlayıp mağaza askısına kadar her adımı kendi bünyesinde yönetiyor. Pamuk yetişiyor, ipliğe dönüşüyor, kumaş dokunuyor, boyama yapılıyor, kesiliyor, dikiliyor ve son ürün çıkıyor. Tek bir elden, tek bir ülkeden.

Levi's, Marks & Spencer, Tommy Hilfiger gibi büyük markaların Türk üreticileri seçmesinin sırrı da bu.

Geleneksel dokuma tezgahında iplikler sıcak ışıkla aydınlanıyor. Türkiye'nin tekstil mirası yüzyıllar öncesine dayanıyor.

Organik Belgede Dünya Üçüncüsü

Organik tekstil belgesi (GOTS) söz konusu olduğunda Türkiye dünya üçüncüsü: 1.730 sertifikalı işletme var. Avrupa'nın yeni çevre kuralları kapsamında bu belgeye sahip olmayan Asya rakipleri giderek zorlanacak.

Teknolojiye 30 Milyar Dolar

Türk hükümeti HIT-30 programı kapsamında yüksek teknolojili üretime 30 milyar dolar aktarmayı hedefliyor. Tekstil otomasyonu pazarının 2025'te 6 milyar dolara çıkması bekleniyor.

İRAN-AMERİKA GERİLİMİNDE TÜRKİYE NEREDE?

2026 yılında İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmanması, Orta Doğu'daki ticaret yollarını tehdit etti. Bu gelişme Türkiye için hem tehlike hem de fırsat kapıları açtı.

Enerji Fiyatları Patladı: Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim enerji fiyatlarını fırlattı — petrol yüzde 45, doğal gaz yüzde 55 arttı. Bu fiyat artışı Türkiye'nin tekstil üretim maliyetlerini doğrudan sarstı.

ASYA TEDARİK ZİNCİRLERİ ÇÖKTÜ, TÜRKİYE KAZANDI

Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik Uzak Doğu'daki tedarik yollarını aksattı. Vietnam, Bangladeş ve Pakistan'daki fabrikalarda enerji kısıtlamaları başladı, teslim süreleri 10-14 gün uzadı, navlun maliyetleri yüzde 15 arttı. Güney Kore'deki bazı tekstil fabrikalarının kapasite kullanımı yüzde 20-30'a geriledi.

Bu kaos ortamında Avrupalı alıcılar uzaktan sipariş vermek yerine yakınlarındaki tedarikçilere yöneldi. TİM eski başkanı İsmail Gülle'nin sözleriyle: "Bangladeş ve Çin'den iptal edilen siparişler Türkiye ve Mısır'a akmaya başladı."

ABD Yaptırım Tehdidi: Hukuk Engelledi

2026 yılı başında Trump yönetimi, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi tehdidinde bulundu. Bu Türkiye'yi doğrudan hedef alıyordu. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat 2026'da bu tarifelerin yasal dayanağı olmadığına hükmetti ve durdurdu. Tehdit şimdilik kalktı — ama belirsizlik sürüyor.

BÜYÜK FIRSAT: KALKINMA YOLU PROJESİ

Orta Doğu'daki kaos aynı zamanda Türkiye için stratejik bir kapı araladı. Basra Körfezi'ni (Büyük Faw Limanı) Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan "Kalkınma Yolu" projesi gündeme geldi. Bu hat, Süveyş Kanalı'na alternatif olarak teslimat süresini 15 güne indirmeyi hedefliyor.

Bir de "Sınır Ötesi Üretim Havzası" planı var: sınır bölgelerinde 15 milyon metrekarelik alanda yeni bir tekstil üretim merkezi kurulacak. Hedef: 250 bin yeni iş, yıllık 5 milyar dolar ek ihracat.

Kısaca: İran-Amerika gerginliği Türkiye'nin üretim maliyetlerini artırdı ama aynı anda Asya'dan kaçan siparişleri Türkiye'ye yöneltti. İki etkinin hangisinin ağır bastığı 2026-2027 döneminde daha net görülecek.

AMA HER ŞEY TOZ PEMBE DEĞİL...

Ucuz İşçi Yok, Rekabet Zorlaşıyor

Bir Türk tekstil işçisi saatte 4 ila 6 dolar kazanıyor. Bangladeş'te bu rakam 80 sent, Vietnam'da 1,40 dolar. Ucuz ürünlerde Türkiye yarışın dışında kalıyor.

Enerji Pahalı

Sanayi elektriği Türkiye'de kilovat saat başına 11-14 sent. Vietnam'da 7,8 sent, Bangladeş'te 6-10 sent.

Ekonomik İstikrarsızlık

2024'te enflasyon yüzde 75'e yaklaştı. Türk lirası sürekli dalgalanıyor. Yabancı alıcı iki yıllık sözleşme yapmak istediğinde fiyatın ne olacağını kestiremiyor.

Hammadde Dışarıya Bağımlı

Türkiye pamuğun yaklaşık yarısını kendi tarlalarından karşılıyor. Ama 1,4 milyon ton sentetik iplik ile 800 bin ton ek pamuk ithal etmek zorunda.

Sabah güneşinde pamuk kozaları — Türkiye iç tüketiminin yaklaşık yarısını kendi üretimiyle karşılayabiliyor.

PEKİ NE YAPMALI?

Birinci yol: Ucuz kitlesel üretim yerine hızlı moda, teknik tekstil ve organik ürünlere odaklanmaya devam etmek. Bu kanalda Türkiye zaten güçlü.

İkinci yol: Otomasyon yatırımlarıyla temel ürünlerde de rekabet edebilir hale gelmek. Daha uzun, daha pahalı bir yol.

Kısa vadede en akıllı pozisyon: Avrupa'ya yakın, hızlı teslim eden, organik belgeli bir üretim merkezi olmak. Avrupa'nın yeşil kuralları Asya rakiplerini zorladıkça ve Orta Doğu'daki gerilim Uzak Doğu tedarik yollarını aksattıkça bu pozisyon daha da değerlenecek.

Kaynaklar: TGSD Hürmüz Boğazı Krizinin Türkiye Hazır Giyim Sektörüne Etkisi Raporu, İHKİB 2024-2025 İhracat Bilgi Notları, T.C. Ticaret Bakanlığı İran Pazar Rehberi (2025), TİM Strateji Belgeleri, ITHIB, Dünya Bankası LPI 2023, USDA FAS, GOTS Yıllık Raporu, Fibre2Fashion, Statista, Eurostat. Veriler 2025 tahmini niteliğindedir.

