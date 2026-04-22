Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı

Artan enerji maliyetleri, gıda enflasyonu ve ulaşım giderleri, milyonlarca asgari ücretlinin alım gücünü her geçen gün zayıflatmaya devam ediyor. Ekonominin kötü gidişatı sürdükçe de kamuoyunda Temmuz ayında bir "asgari ücrete ara zam" olup olmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Akıllardaki zam sorusunun karşılık bulacağı olumlu yanıtın artık bir zorunluluk olduğunu işaret eden İsa Karakaş, mevcut ekonomik tabloda asgari ücretin bir "yaşam destek ünitesi" haline geldiğini belirterek asgari ücrete ara zammın ne demek olduğunu anlatarak çağrı yaptı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI AÇIKLADI

İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısındaki değerlendirmelerine göre; asgari ücretin yılda yalnızca bir kez güncellenmesi gerektiğine dair yerleşik kanı, hem yasal hem de tarihsel gerçeklerle uyuşmuyor.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması önünde hiçbir yasal engel bulunmadığını belirten Karakaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Bakanlık istediği takdirde her an toplanabileceğini vurguladı.

Karakaş, asgari ücretin bugün artık bir "başlangıç ücreti" olmaktan çıkıp "ortalama ücret" seviyesine geldiğini, bu nedenle mevcut rakamın enflasyon karşısında korunmasının bir lütuf değil, anayasal bir devlet ödevi olduğunu ifade etti.

GEREKÇELERİNİ TEK TEK SIRALADI

İsa Karakaş, Temmuz ayında bir güncelleme yapılmasının zorunlu olduğunu şu temel gerekçelere dayandırdı:

Enflasyon ve Tarihsel Uygulamalar : Geçmişte enflasyonun yükseldiği dönemlerde asgari ücretin yılda 2, 3 hatta 4 kez güncellendiğini hatırlatan Karakaş, "yılda bir kez zam" uygulamasının sadece enflasyonun düşük olduğu dönemlere özgü olduğunu belirtti.

Açlık Sınırı ile Oluşan Fark : Türk-İş'in Mart ayı için açıkladığı açlık sınırının 32.793 TL olduğunu , Nisan ayında ise bu rakamın 34 bin TL'yi aşacağını öngören Karakaş; 28.075 TL seviyesindeki asgari ücretin yılın ilk 4 ayında bile 6 bin TL geride kaldığına dikkat çekti.

Maliyet Artışları: Enerji fiyatlarına gelen %25'lik zam ve temel ihtiyaç kalemlerindeki sürekli artışın, asgari ücretin alım gücünü tamamen kırdığını ifade etti.

Yasal Zorunluluk : Yasaya göre asgari ücretin gıda, konut, sağlık ve ulaşımı "günün fiyatları" üzerinden karşılaması gerektiğini hatırlatan Karakaş, mevcut ücretin güncel piyasa koşullarının çok uzağında kaldı ğını savundu.

Komisyon Yapısındaki Sorunlar: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda doğrudan bir asgari ücretlinin bulunmadığını ve kararların oy çokluğuyla alındığını belirten Karakaş, hükümet ve işveren tarafının uzlaşmasıyla işçi tarafının etkisinin azaldığını, bu durumun ücretin hakkaniyetli belirlenmesini zorlaştırdığını dile getirdi.

Karakaş, Temmuz ayının milyonlarca hane için "tencerenin kaynayıp kaynamayacağı" noktasında bir imtihan olacağını vurgulayarak, insanca yaşayacak bir seviyenin şart olduğunu belirtti.