Kimseyi mutlu etmeyecek zam haberini verdi: Kazan enflasyonunda yeni artış kapıda

İktidarın zirai dona bağladığı gıda enflasyonundaki rekor artış, ABD-İran hattında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın ticarete kapanması, enerji ve lojistik maliyetlerini tırmandırmasıyla bir darbe daha aldı. Artan maliyetler gıda sektöründe yeni bir zam dalgasını tetikledi.

Tarladan rafa uzanan fiyat zincirindeki kopuşun toplu yemek sektörünü zorladığını belirten sektör temsilcileri, maliyet artışlarının yakında tabldot fiyatlarına yansıyacağını duyurdu.

KAZAN ENFLASYONUNDA YENİ ARTIŞ KAPIDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; savaş süreciyle birlikte enerji, lojistik ve ambalaj giderlerinde yaşanan yükseliş, sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan yüzde 15-20 oranında yansıdı.

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, tarlada 8 lira olan bir ürünün nakliye ve komisyoncu maliyetleriyle market raflarında 50 liraya kadar çıktığını vurguladı.

Sektördeki ham madde maliyetlerini ifade eden "kazan enflasyonunda" yüzde 20’lik bir artış öngördüklerini belirten Bozdağ, toplu yemek sektöründe fiyatların genellikle 3 aylık periyotlarla güncellendiğini, bu nedenle artışın önümüzdeki dönemde kaçınılmaz hale geleceğini ifade etti.

KİMSEYİ MUTLU ETMEYECEK ZAM HABERİNİ VERDİ

Hüseyin Bozdağ, gıda maliyetlerindeki ciddi artışın henüz son tüketiciye yansıtılmadığını ancak piyasanın 1-1,5 ay daha gözlemlenmesinin ardından tabldot fiyatlarında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Gıda enflasyonunun tırmanışını sürdürmesiyle birlikte toplu yemek hizmeti alan milyonlarca kişi için maliyetlerin artacağını belirten Bozdağ, catering sektörünün Türkiye’deki pazar büyüklüğünün 11,3 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Potansiyel pazarın 36 milyon kişi olduğunu ifade eden Bozdağ, şu an sektörün yaklaşık 6 milyon kişiye hizmet vererek bu potansiyelin yüzde 20’sini karşıladığını dile getirdi.

LOJİSTİK ENGELLER VE İHRACAT ROTALARI

Sektörün yurt dışı operasyonlarında lojistik kısıtlamalar nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çeken Bozdağ, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının bölgeye erişimi sekteye uğrattığını anlattı.

Özellikle Irak hattında Türk TIR’larına yönelik "12 saatte ülkeyi terk etme" kuralının fiziksel olarak mümkün olmadığını belirten Bozdağ, şoförlerin dinlenme sürelerinin bu kural nedeniyle hiçe sayıldığını ve sorunun çözümü için bakanlıklar düzeyinde girişimlerin sürdüğünü söyledi.

56 farklı meslek komitesine ekonomik girdi sağlayan sektörün, Kalkınma Yolu projesinin aktifleşmesiyle zengin Körfez bölgelerindeki ticaret akışını Türkiye’ye çekmeyi hedeflediği bildirildi.