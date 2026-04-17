Mansur Yavaş'tan iktidara açık çağrı: Zamları indirirse suyu bedavaya yakın verebiliriz

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın su durumu ve barajlardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevsim itibarıyla barajlara yeterince su geldiğini aktaran Yavaş, yaz aylarında su kesintisi beklemediklerini ifade etti. Yavaş, "Yazın yine kuraklık olup kesilebilir. Bununla ilgili Devlet Su İşleri'nin yaptığı bir Tekke Barajı var, oradan da su verilmesi için yazı yazdım ama şu andaki oranlara göre bir de yeni yaptığımız Kesikköprü hattını dikkate aldığımız zaman, o da bir yıl içerisinde bitmesi bekleniyor, en az iki yıl müddetle Ankara'da su sıkıntısı olmayacağını belirtebilirim" dedi.

"Köyler için yüzde 1 kuruş olsun diye ilk geldiğimiz ay meclis kararı almıştı. Hükümetin çıkarttığı kanun gereğince uygulanamamıştı.



— Halk TV (@halktvcomtr) April 17, 2026

"SANKİ SUYA YÜZDE 240 ZAM YAPILMIŞ GİBİ YANSITMAYA ÇALIŞTI"

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in su tarifeleriyle ilgili açtığı davanın sonuçlarına değinen Yavaş, belediyenin su tasarrufu sağlamak amacıyla kademeli tarife uyguladığını hatırlattı. İlk kademe olan 0-10 metreküp arası kullanımda yüzde 10 indirim yaptıklarını belirten Yavaş, bu sistemle 1 milyon 128 bin kişinin faturasının düştüğünü, sadece havuz dolduran ve çim sulayan 19 bin kişilik (yüzde 1) bir kesimin faturasının arttığını vurguladı.

Kademeli tarife uygulamasını sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığını belirten Yavaş, Çevre Bakanlığı'nın kuraklığa karşı yayımladığı genelgeyi hatırlattı. Çevre Bakanı'nın tüm belediyeleri kademeli tarife yapılması konusunda uyardığını ifade eden Yavaş, bu uygulamayla normal kullanıma göre 60 milyon metreküp su tasarrufu ettiklerini ve amaçlarına ulaştıklarını açıkladı. Yavaş, kararın sadece tasarruf amacıyla alındığının bilinmesine rağmen AKP grubu ve Osman Gökçek'in durumu "Sanki suya yüzde 240 zam yapılmış gibi" yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

İPTAL KARARI 1 MİLYON 128 BİN KİŞİNİN FATURASINI ARTIRDI

Danıştay ve İdare Mahkemesi'nin, esnaf ve tüccar ile havuz dolduranların aynı kategoride değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle tarifeyi iptal ettiğini belirten Yavaş, bu iptal kararının faturasını vatandaşın ödediğini şu sözlerle açıkladı:

"Bu şekilde yapınca biz de 1 milyon 128 bin, yani yüzde 66'sının mecburen yüzde 10 zamlı olarak kullanacağını duyurduk kendilerine. Bizim belediyenin en az 55-60 milyon lira geliri artacak. En kısa zamanda tekrar eski haline döndürmeye de çalışacağız."

ASKİ'nin vatandaşlara attığı bilgilendirme mesajlarına da değinen Yavaş, faturadaki artışın belediye zammı olarak algılanmaması için bu adımı attıklarını belirtti. Ayrıca Osman Gökçek'in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) aykırı şekilde tüm Ankara'ya mesaj attığını vurgulayan Yavaş, "Onun atması suç ama bunun göndereni de suçlu. Dolayısıyla Sayın milletvekillerimiz bu konuda gereğini yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Mansur Yavaş soruşturmalardaki iddialara tek tek yanıt verdi! Bakan Çiftçi'ye de Gökçek çağrısı yaptı

GÖKÇEK AİLESİ İÇİN DEVLET DENETLEME KURULU'NA ÇAĞRI

Basın toplantısında Osman Gökçek ve Gökçek ailesinin konutlarıyla ilgili iddialar da gündeme geldi. Bir gazetecinin belediyenin bu konuda suç duyurusu olup olmadığını sorması üzerine Yavaş, belediyenin yüze yakın suç duyurusu bulunduğunu hatırlattı. Yavaş, "İnşallah bu açıklamayı gördükten sonra Devlet Denetleme Kurulu da ayrıca harekete geçer" diyerek kurumu göreve davet etti.

"İKTİDAR ZAMLARI İNDİRSİN SUYU BEDAVAYA YAKIN VERELİM"

Seçim dönemindeki "su indirimli olacak" vaadi hatırlatılan Yavaş, suyun halihazırda maliyetinin altında verildiğini belirtti. Köylerde suyun 1 kuruş olması için göreve geldiği ilk ay meclis kararı aldıklarını ancak hükümetin çıkardığı kanun nedeniyle bunun uygulanamadığını ifade eden Yavaş, faturanın asıl sorumlusunun iktidarın ekonomi politikaları olduğunu işaret etti. Yavaş, "İktidar enerjiye yaptığı zamlar, akaryakıt zamları, enerji zamlarını indirirlerse biz suyu bedavaya yakına verebiliriz. Onu da duyurmuş olayım" şeklinde konuştu.

1 MİLYAR 100 MİLYON DOLARLIK ALTYAPI YATIRIMI VE 'KENT SUÇLARI'

Dünyada yaşanan iklim ve su krizine karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlemleri aktaran Yavaş, 1 milyar 100 milyon dolarlık yeni yatırım yaptıklarını açıkladı. Nüfusu 300 binden 1 milyona çıkan ilçelerin daha önce yapılmayan altyapılarını tamamladıklarını, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayırdıklarını belirten Yavaş, hazırladıkları master plan doğrultusunda 2029 yılından itibaren yaşanması muhtemel su krizine karşı DSİ ile koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Eski dönemlerden kalan ve "Kent suçu" olarak nitelendirilen imar planları hakkındaki soruya da yanıt veren Yavaş, yargı kararlarına dikkat çekti. Yavaş, "Biz ancak mahkeme kararlarını uyguluyoruz. Mahkeme kararlarını da uygulamak durumundayız. Bunlar da patır patır Danıştay'dan eski dönemde verilen rantlar onaylanıp onaylanıp geliyor. Ya da planı değiştirdiğiniz zaman onun tazminatını ödemek durumundasınız, kesinleşmiş bir imar planının" sözleriyle eski yönetimlerin yarattığı tahribatın hukuki engellerine işaret etti.

"HİÇBİR ALLAH'IN KULU ZENGİNLEŞTİĞİMİ İDDİA EDEMEYECEK"

Hakkındaki mülkiye müfettişleri incelemelerinin ve soruşturmaların artıp artmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Yavaş, asılsız suçlamalarla karşılaşmaya devam edebileceklerini ancak her defasında şeffaflıkla halkı bilgilendireceğini vurguladı. Yavaş, sözlerini net bir taahhütle sonlandırdı:

"Şunu da iddia edeyim; şahsımla ilgili, yakınlarımla ilgili hiçbir Allah'ın kulu zenginleştiğime dair, bir şekilde mal edindiğime dair hiçbir iddiada bulunamayacak. Ben bunun sözünü veriyorum. Namusumuzla, şerefimizle görevimizi bitireceğiz."