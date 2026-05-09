Ankara dahil 5 ilde kuvvetli yağacak: Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için kritik uyarılar peş peşe gelirken, sıcaklıkların düşmeyeceği ancak sağanak yağışın 19 ili kapsayan geniş bir hatta etkili olacağı bildirildi.

ANKARA DAHİL 5 İLDE KUVVETLİ YAĞACAK

Meteoroloji’nin günlük tahminlerinde en dikkat çekici uyarı "kuvvetli yağış" beklenen bölgeler için yapıldı. Yapılan değerlendirmelere göre; Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu 5 il ve çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenirken, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ AÇIKLADI

Genel tahmin verilerine göre sağanak yağıştan etkilenecek toplam 19 il şu şekilde sıralandı:

İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya (iç kesimleri), Burdur, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Ardahan ve Kars.

Söz konusu yağışlı havanın Marmara’nın geneli (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde (Yozgat ve Sivas hariç) etkili olması bekleniyor.

Yağışlı havaya rağmen sıcaklıklarda bir düşüş öngörülmüyor; aksine hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneybatı kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Pazar günü ise yağışlı hava etkisini artırarak Marmara ve İç Anadolu’nun tamamına yayılıyor. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler şemsiyelerini yanından ayırmasın.

PAZARTESİ BATIDA YAZ HAVASI, DOĞUDA YAĞMUR OLACAK

Yeni haftanın ilk gününde yağışlar İç Anadolu ve Karadeniz üzerinden Doğu Anadolu'ya doğru kayıyor. Batı bölgelerimizde ise sıcaklıklar hızla tırmanışa geçiyor. Pazartesi günü İzmir’de termometrelerin 31 dereceye kadar yükselerek adeta yaz havası yaşatması bekleniyor.

Salı günü kuzey ve doğu kesimlerde devam eden sağanak yağışlar, Çarşamba günü mola vermeden ülkenin büyük bir bölümünü yeniden etkisi altına alacak. Çarşamba günü Ege ve Akdeniz kıyıları hariç hemen hemen tüm bölgelerimizde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların özellikle kuzey, batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, güney ve doğu illerinde ise normaller civarında seyredeceğini duyurdu. Hafta boyunca ani hava değişimlerine ve yerel yağışlara karşı hazırlıklı olunması hatırlatıldı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Yozgat ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı ile akşam saatlerinde geneli güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer ye pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.