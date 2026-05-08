AKOM açıkladı: İstanbul için saatler kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak yağışları görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, termometreler 23-25°C aralığında seyrederek yaz değerlerine yaklaşacak. Bugün öğle saatlerinde sıcaklığın 25°C'ye kadar çıkması öngörülüyor.

Sıcak havaya rağmen AKOM, akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak yağmur geçişlerinin beklendiğini İstanbullulara duyurdu.

Bugün için yağış miktarının 2 ila 5 kg arasında olması beklenirken, rüzgarın lodos yönünden orta kuvvette (10-25 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta başında hava durumu şu şekilde seyredecek:

9 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, akşam yerel yağmurlu (1-5 kg yağış).

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor.

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu, akşam yerel yağmurlu (1-5 kg yağış).

12 Mayıs Salı: Akşam yağmurlu (3-7 kg yağış).

Haftanın geri kalanında Çarşamba günü sıcaklıkların 20°C'ye gerilemesi, Perşembe günü ise yerel yağışların devam etmesi bekleniyor.

