AKOM açıkladı: İstanbul için saatler kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, termometreler 23-25°C aralığında seyrederek yaz değerlerine yaklaşacak. Bugün öğle saatlerinde sıcaklığın 25°C'ye kadar çıkması öngörülüyor.

İSTANBUL İÇİN SAATLER KALDI

Sıcak havaya rağmen AKOM, akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak yağmur geçişlerinin beklendiğini İstanbullulara duyurdu.

Yağışlar yeniden gelecek baştan sona gezecek: Meteoroloji kritik haritayı paylaştı

Bugün için yağış miktarının 2 ila 5 kg arasında olması beklenirken, rüzgarın lodos yönünden orta kuvvette (10-25 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta başında hava durumu şu şekilde seyredecek:

9 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, akşam yerel yağmurlu (1-5 kg yağış).

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor.

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu, akşam yerel yağmurlu (1-5 kg yağış).

12 Mayıs Salı: Akşam yağmurlu (3-7 kg yağış).

Haftanın geri kalanında Çarşamba günü sıcaklıkların 20°C'ye gerilemesi, Perşembe günü ise yerel yağışların devam etmesi bekleniyor.