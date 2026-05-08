CHP çıkarma yapacak: Afyon'un iradesine sahip çıkıyoruz

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiden ayrılıp AKP saflarına katılacağına dair yayılan iddialar, CHP'yi harekete geçirdi. Parti yönetimi, sandıktan çıkan iradeyi korumak amacıyla kente çıkarma yapma kararı aldı.

CHP’li üst düzey isimler, bugün akşam saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sürece dair açıklamalarda bulunacak.

CHP ÇIKARMA YAPACAK

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün (8 Mayıs Cuma) Afyonkarahisar Belediyesi önünde olacaklarını ilan etti.

Eylem çağrısı yapan Umut Akdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Afyonkarahisar’da konuşacaklarımız var. Açalım kutuyu. Şöyle biraz geçmişe dönelim. Bugünü söyleyelim ve geleceği örelim. Açık açık konuşacağız" ifadelerini kullandı.

CHP heyetinin katılımıyla gerçekleşecek olan eylem, "Afyon'un iradesine sahip çıkıyoruz" başlığı altında saat 17.00 itibarıyla başlayacak.

@alimahir pic.twitter.com/CCng1dVFvr — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) May 8, 2026

"AFYON'UN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da tüm Afyonluları kendi iradelerine sahip çıkmaya davet ederek şunları söyledi:

"Büyük Taarruz’un başladığı topraklarda; Afyon’un iradesine, milletin sandıkta verdiği karara sahip çıkmak için buluşuyoruz. Boyun eğmiyoruz; milletin iradesini birlikte savunuyoruz!"

???? 8 Mayıs Cuma

⏰ 17.00

???? Afyon… pic.twitter.com/IncnelByIK — Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 8, 2026

NE OLMUŞTU?

Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından dün akşam saatlerinde CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan çok sayıda partili "Başkan yapma" sloganlarıyla durumu protesto etmişti.

Köksal'a ulaşamadıklarını belirten CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz ise, "Belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir" diyerek tepkisini dile getirmişti.