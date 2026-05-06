Necmettin Direk, babasından kalma 15 dönümlük araziyi işlemek için yıllarca uğraş verdi. Tepelik ve susuz araziye su götürmeyi 2008'de başaran Direk, bu kez farklı bir sorunla karşılaştı. Komşular araziye giden yolu kapatınca Direk, bahçeye ulaşmakta zorlandı.

Direk durumunu şöyle özetledi:

"Babam bana yaklaşık 15 dönüm olan bu araziyi bıraktı ve susuz bir tepeydi. Çok tepelik bir yerde olduğu için su götürülmesi çok zordu. Tarlaya su götürmek için çok uğraştım. Sonunda suyu tarlaya götürmeyi başardım. Fakat gidiş-geliş yaptığım arazi yolu daha sonra komşular tarafından kapatıldı. Ben de Karadeniz'de gördüğüm teleferik sistemini bahçem ile evim arasında uygulamaya karar verdim. Van'da bu sistemi kuracak biri olmadığı için o dönem Rize'den usta getirdim. Bütün malzemeleri de getirdikten sonra bu sistemi evim ile bahçem arasına kurdum."

KARADENİZ'DE GÖRDÜ, VAN'DA KURDU

Çözümü bir Karadeniz gezisinde bulan Direk, bölgede yaygın olarak kullanılan teleferik sistemini kendi bahçesine uygulamaya karar verdi. Van'da bu konuda usta bulamayınca Rize'den hem usta hem malzeme getirtti. 2009'da tamamlanan elektrikli teleferik, evi ile bahçesi arasındaki 40 dakikalık yolu 40 saniyeye düşürdü.

'DELİ MİSİN SEN' DEDİLER

Sistemi ilk kurduğunda çevresindekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Direk, o günleri şöyle anlattı:

"İlk sistemi kurup gidip gelmeye başlayınca herkes çok şaşırdı. Hatta bana 'Deli misin sen' diyen bile oldu. Fakat bu sistem sayesinde yarım saat, bir saatte ulaşabileceğim yolu yaklaşık 40 saniyede ulaşıyorum."

17 YILDA 400 AĞAÇ

Direk, kurduğu sistemle 17 yıldır bahçesine kesintisiz gidip geliyor. 15 dönümlük arazide 2008'den bu yana ceviz, fındık, armut, kayısı, erik ve badem olmak üzere 400 ila 500 ağaç yetiştiriyor.

(DHA)