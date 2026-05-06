4 gün önce park etmişti: Otomobili alevler içinde buldu

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Kağıthane'de Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre, park halinde olan 34 NGZ 58 plakalı otomobil alev alev yanmaya başladı.

Araçtaki yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yanan araca müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta büyük hasar oluştu.

"4 GÜN ÖNCE PARK ETTİM, HUSUMETLİM YOK"

Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı kontrollerde kundaklamaya yönelik bir bulguya rastlanmadı. 46 yaşında olduğu öğrenilen araç sahibi Nihat Ş.’nin, olayın ardından polise verdiği ifadede otomobilini 4 gün önce sokağa park ettiğini ve husumetlisinin olmadığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre yangının çıkış nedeninin elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)