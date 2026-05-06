4 gün önce park etmişti: Otomobili alevler içinde buldu

4 gün önce park etmişti: Otomobili alevler içinde buldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kağıthane’de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araçta büyük hasar oluştu. Araç sahibi Nihat Ş., otomobili 4 gün önce park ettiğini ve husumetlisi olmadığını söyledi. İlk incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı değerlendirildi.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Kağıthane'de Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre, park halinde olan 34 NGZ 58 plakalı otomobil alev alev yanmaya başladı.

1295636.jpg

Araçtaki yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yanan araca müdahale etti.

1295633-1.jpg

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta büyük hasar oluştu.

1295637.jpg

"4 GÜN ÖNCE PARK ETTİM, HUSUMETLİM YOK"

Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı kontrollerde kundaklamaya yönelik bir bulguya rastlanmadı. 46 yaşında olduğu öğrenilen araç sahibi Nihat Ş.’nin, olayın ardından polise verdiği ifadede otomobilini 4 gün önce sokağa park ettiğini ve husumetlisinin olmadığını söyledi.

Antalya'da firma deposunda yangın çıktı!Antalya'da firma deposunda yangın çıktı!

İtfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre yangının çıkış nedeninin elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
Türkiye
İstanbul’da yaz provası! Sıcakların tırmanacağı tarihi açıkladı
İstanbul’da yaz provası! Sıcakların tırmanacağı tarihi açıkladı
Ankara'da 'Çirkinler' çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
Ankara'da 'Çirkinler' çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
Bingöl'de günlerdir kayıp emekli öğretmenin izi sürülüyor
Bingöl'de günlerdir kayıp emekli öğretmenin izi sürülüyor