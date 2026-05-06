Son dakika | Rapçi Canbay hakkında 4 yıla kadar hapis talebi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun şikayeti üzerine rapçi Vahap Canbay hakkında "basit tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,müşteki Aleyna Kalaycıoğlu’nun (Tutuş) avukatının dosyaya sunduğu dilekçeye yer verildi. Söz konusu dilekçede, rap müzik sanatçısı olan şüpheli Vahap Canbay'ın, Aleyna Tutuş'un eski erkek arkadaşı olduğu ifade edilerek Canbay'ın ilişki süresince müştekiye psikolojik baskı ve şiddet uygulaması nedeniyle ilişkinin bittiği ileri sürüldü.

KALAYCIOĞLU’NU RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ!

İddianamede, Canbay'ın müştekiye yönelik onu sektörden sileceği ve bir daha iş yaptırmayacağı şeklinde tehditlerde bulunduğu ifade edilirken müştekinin kendisi ile görüşmek istememesine rağmen şüpheli Canbay'ın çeşitli yollardan müşteki Tutuş'u rahatsız ettiği öne sürüldü.

Söz konusu dilekçede, 19 Mart'ta şüphelinin arkadaşlarıyla birlikte bir araçla müştekinin çalışmak için gittiği stüdyo önüne gelerek beklediği de ifade edildi.

CANBAY İDDİALARI REDDETTİ!

Hazırlanan iddianamede, Vahap Canbay’ın soruşturma kapsamında alınan savunmasına da yer verildi. Canbay, hiçbir zaman müştekiyi piyasadan sileceğine ilişkin bir söyleminin olmadığını şarkılarını yapması için destek olduğunu ve müşteki Tutuş'u ısrarlı bir şekilde takip etmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

19 Mart'ta Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki müşteki vekilinin sunduğu ses kayıtlarının da incelendiğinin de kaydedildiği iddianamede, bu ses kayıtlarında şüpheli Canbay'ın ağlamaklı bir ses tonuyla müşteki Tutuş'a başkasıyla ilişkisi olup olmadığı hususunda sorular sorduğu ve intihar edeceğine yönelik söylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

"SENİ MÜZİK PİYASASINDAN SİLERİM"

İddianamede, konuşmanın ardından Canbay'ın, Kubilay Kaan Kundakçı'nın kullandığı araçla müşteki Tutuş'un çalışmak için gittiği stüdyonun önüne geldiği ve burada beklediği aktarılırken saat 23.00 sıralarında ise soruşturması ayrı yürütülen Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Canbay'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından müştekiye yönelik "Seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam, şarkılarına telif attırırım" şeklinde söylemlerde bulunduğu, müştekinin kendisini tüm iletişim kanallarından engellemesine rağmen üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı da bildirildi.

HAKKINDA 4 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ!

Düzenlenen iddianamede, Vahap Canbay'ın "basit tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, "ısrarlı takip" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. (AA)