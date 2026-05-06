Evlerini resmen hastaneye çevirmişler! Bursa'da sahte doktorlara operasyon

Bursa'da evlerini kaçak polikliniğe çevirip sosyal medya üzerinden hasta bulan yabancı uyruklu 17 "sahte doktor" yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin evlerini adeta bir hastane gibi donattıkları görüldü

Bursa’da kendilerini "doktor" olarak tanıtıp evlerinde yasa dışı sağlık hizmeti veren yabancı uyruklu 17 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden reklam yaparak hasta topladıkları ortaya çıktı.

9 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte diplomalarla ve çalışma izni olmaksızın ikametlerini kaçak polikliniklere çeviren kişilere yönelik 3 ay süren bir çalışma yürüttü. Belirlenen 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, doktor olmadığı halde muayene yapan 7 şüpheli ile Türkiye’de çalışma izni bulunmayan 10 tıp eğitimi almış şüpheli gözaltına alındı.

EVLERDEN DİŞ ÜNİTESİ VE ULTRASON CİHAZI ÇIKTI

Şüphelilerin evlerini adeta bir hastane gibi donattıkları görüldü. Yapılan aramalarda ele geçirilen tıbbi ekipmanlar arasında ultrason cihazları ve diş üniteleri, sedyeler, dizüstü bilgisayarlar ve çok sayıda çeşitli tıbbi malzeme yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları ve 1 iç hastalıkları uzmanı olduğu iddia edilen kişilerin bulunduğu saptandı.

57 "HASTA" BİLGİ SAHİBİ OLARAK DİNLENDİ

Operasyon sırasında kaçak muayenehanelerde tedavi bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 57 kişinin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

