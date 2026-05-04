Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana

Bankalar çiftçinin borcunun Şubat'ta 1.3 trilyon liraya yükseldiğini açıkladı; toplamı 19 milyar lirayı bulan takibe düşmüş borçla binlercesine de kara haberi verdi. Artan maliyetler, icralık dosyalar derken sarı site ilanlarla dolup taştı; tarlasını satan satana... Tarla, bağ, bahçe, zeytinlik arazilerinin ilan sayısı 147 bini buldu. Tarımdaki daralma geçen yılın üzerine koyarak devam ediyor.

Türkiye geçtiğimiz yılın ekonomi verilerine göre yüzde 3.6'lık büyüme gösterdi ancak tarım bu büyümenin aksine yüzde 8.8 küçüldü. Rakamlara da yansıyan çiftçinin yükü bu yıl da büyümeye devam ederken bankaların açıkladığı borç bilgileri yılın 2 ayında gelinen durumu gösterdi.

Yaklaşan felaket ise sarı sitedeki tarla satışlarıyla ortaya çıktı. Çiftçi tarlasını satıp tarımdan kaçmaya başladı.

BANKALAR KARA HABERİ VERDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, tarım sektörünün içinde bulunduğu finansal çıkmazı gözler önüne serdi.

Tarım sektörünün bankalara olan toplam borcu, Şubat ayında 1 trilyon 286 milyar 495 milyon liraya (yaklaşık 1.3 trilyon TL) ulaştı. Bu borç yükü, bir önceki yılın aynı dönemindeki 922 milyar 185 milyon liralık seviyeye göre yüzde 39.5 oranında bir artışı ifade ediyor.

Çiftçiler için asıl "kara haber" ise takibe düşen borç miktarında yaşandı. Geçen yıl 4 milyar 660 milyon lira olan takipteki alacaklar, yüzde 305 gibi rekor bir artışla 18 milyar 877 milyon 655 bin liraya (yaklaşık 19 milyar TL) fırladı.

TARLASINI SATAN SATANA

Songül Dalgıç Bilgili'nin Nefes'teki haberine göre, borçlarını ödeyemeyen binlerce üretici, çareyi üretim araçlarını ve topraklarını elden çıkarmakta buldu. Popüler bir ilan platformunda satılık bağ, bahçe, sera ve tarla ilanlarının sayısı 147 bine ulaştı.

Tarımdan çekilen çiftçiler arazilerinin yanı sıra iş makinelerini de gözden çıkardı; aynı sitede 24 bin 571 traktör, 1.830 toprak işleme makinesi ve binlerce hasat ekipmanı satışa sunuldu.

Ayrıca kamunun ilan portalı ilan.gov.tr verilerine göre, 1 Mayıs itibarıyla icradan satılık tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik sayısı 1.867'yi bulurken, 39 traktör de icradan satışa çıkarıldı.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hidayet Muslu, bu dramatik tabloyu değerlendirerek, "Geçmişte çiftçi toprağını ya hacca gitmek ya da düğün yapmak için satardı. Günümüzde ise bankalara olan borçlarını ödeyemediği için satmak zorunda kalıyor" dedi.

Çiftçinin köylerini terk ederek şehirlere göç ettiğini ve toprakların büyük sermaye sahiplerinin eline geçtiğini vurgulayan Muslu, bu durumun gıda fiyatlarını artırarak özellikle dar ve orta gelirli kesimleri vuracağı uyarısında bulundu.

