Son Dakika | Emekli ve memurun 4 aylık zam oranı belli oldu: TÜİK açıkladı

TÜİK, yılın dördüncü enflasyon verisini yüzde 4,18, yıllık enflasyonu ise yüzde 32,37 açıkladı. Böylece emeklinin Temmuz 2026'da alacakları 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak netleşti. Memurun ise dört aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 10,5 olarak hesaplandı.

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammında esas alınacak 4 aylık zam oranı da netleşti.

Yılın ilk 4 ayı için zam oranı yüzde 14,64 oldu.

DÖRT AYLIK FARK YÜZDE 14,64 OLDU

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, Mart ayında ise 1,94’lük enflasyonla birlikte 3 aylık toplam oran yüzde 10,04 olmuştu.

Yılın ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam alan emekliler, Nisan ayı enflasyonunun da eklenmesiyle Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 14,64 artışı hak etti.

Emeklilerin temmuz zammı, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyona göre belirlendiği için her ay açıklanan veri maaş artışını doğrudan etkiliyor. Nisan verisiyle birlikte zam hesabında ilk önemli eşik de aşılmış oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 11 BARAJINI AŞTI

Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisi için de ikinci ayda alacağı yüzde 7 zammın yanı sıra ilk altı ay için alacağı enflasyon farkı söz konusu oldu.

Memur ve memur emeklisinin dört aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 10,5 olarak hesaplandı.

Böylece memurların yılbaşında aldığı yüzde 11'lik zam dört ayda aşılmış oldu.

KESİN ORAN HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon ise martta yüzde 30,87, Nisan'da yüzde 32,37 olarak kaydedildi. Temmuz zammının kesin oranı mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

