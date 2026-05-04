Enflasyon yüksek geldi ekonomistler uyardı: Arjantin sarmalına girdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının dördüncü enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Nisan 2026'da enflasyon aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 arttı.

Bir önceki ay 1,94 olan enflasyonun, bu ay iki puanın üzerinde fırlaması dikkat çekti. Enflasyonda düşüş yerine alışılmışın dışında bir yükseliş yaşandı. Geçen ay İran savaşı nedeniyle yükselmesi beklenen enflasyonda sınırlı kalan yükseliş bu ay adeta fırladı.

Beklentilerin bile üzerinde gelen enflasyon oranı, çarşı pazarın yangın yeri olduğunu ortaya koydu.

GEÇEN AYLARDA ENFLASYON

TÜİK'in 2026'nın ilk 3 ayına ait enflasyon verileri şöyle olmuştu:

Nisan ayın enflasyon oranı 1,94, yıllık enflasyon yüzde 30,84 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 2,96 yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak 2026'da aylık enflasyon 4,84, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olmuştu.

EKONOMİSTLERDEN ‘KRONİK’ UYARISI: "ARJANTİN GİBİ"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesine tırmandı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: "Enflasyonda sert yükseliş. Nisan ayında % 4,18 artış oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 32,37'ye yükseldi. Türkiye de Arjantin gibi % 30'u gördükten sonra yeniden artış yaşıyor".

Dr. Ali Çufadar rakamları "Can sıkıcı" olarak nitelerken, hem tüketici hem de üretici fiyatlarındaki yüksek seyre dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ AYLIĞINDA DEV KAYIP

Yılın henüz dördüncü ayında enflasyonun toplamda yüzde 14,64’e ulaşması, alım gücünde deprem etkisi yarattı.

Çalışma ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, mutfaktaki yangının maaşlara etkisini şöyle özetledi:

"Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 14,64 oldu. Asgari ücret 4 ayda 4110 TL, En düşük emekli aylığı 2928 TL eridi. Memurların yılbaşında aldığı yüzde 11 zam eridi bitti. Temmuz ayı beklenmeden asgari ücrete, emekli aylığına ve memur maaşına ara zam yapılmalı!".

Prof. Dr. Serap Durusoy ise Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) tırmanışın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için endişe verici olduğunu vurgulayarak şu analizi yaptı:

"Bu ayki enflasyon rakamı yıl sonu beklentilerin daha da yükselmesine neden olacak. ÜFE’deki bu denli yükseliş TÜFE açısından oldukça endişe verici. Bu ayki enflasyon rakamında savaşın fiyatlamasının etkisi olması enflasyonun kronik bir ekonomik sorunumuz olduğu gerçekliğini değiştirmiyor. Resmi rakamlarda enflasyonun ana eğiliminde yükseliş devam ederse sıkılaşma konusunda atılacak adımlar güçlenecek gibi görünüyor".

BEKLENTİLER AŞILDI, ÇELİŞKİ DERİNLEŞTİ

Murat Sağman, açıklanan rakamların yüzde 3,2 olan piyasa beklentilerinin çok üzerinde kaldığını belirterek, "Enflasyon cephesinde olumsuzluk devam ediyor" dedi. Resmi veriler ile bağımsız kuruluşların verileri arasındaki makas da dikkat çekici boyutlara ulaştı:

ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu): Nisan ayında aylık yüzde 5,07, yıllık bazda yüzde 55,38 artış ölçtü.

İTO (İstanbul Ticaret Odası): İstanbul’da perakende fiyatların nisanda aylık yüzde 3,74, yıllık bazda yüzde 36,83 arttığını saptadı.

ZAM YAĞMURU HER ALANDA HİSSEDİLİYOR

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, nisanda enflasyonu tetikleyen ana unsurları şu şekilde sıraladı: "Mart'ta beklentilerin altında kalan aylık enflasyon, Nisan'da beklentilerin üzerinde; Gıda ve yemek hizmetlerinin baskısı önde, ulaştırma ve giyim gibi mevsimsel baskılar etkin, elektrik-gaz, ilaç zamları ek baskı unsurları, eğlence, konaklama, sigorta diğer hizmet kalemi baskıları, kira tarafı nispeten sakin".