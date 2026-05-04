Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 Nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olarak açıkladı.

Bir önceki ay 1,94 olan enflasyonun, bu ay iki puanın üzerinde fırlaması dikkat çekti. Beklentilerin bile üzerinde gelen enflasyon oranı, çarşı pazarın yangın yeri olduğunu ortaya koydu.

GEÇEN AYLARDA ENFLASYON

TÜİK'in 2026'nın ilk 3 ayına ait enflasyon verileri şöyle olmuştu:

Nisan ayın enflasyon oranı 1,94, yıllık enflasyon yüzde 30,84 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 2,96 yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak 2026'da aylık enflasyon 4,84, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olmuştu.

ŞİMŞEK'TEN 'GEÇİCİ' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yüksek gelen Nisan ayı enflasyonu için şunları kaydetti:

"Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."

EKONOMİSTLERDEN ‘KRONİK’ UYARISI: "ARJANTİN GİBİ"

Şimşek'in jeopolitik risklerle açıkladığı bu oran için ekonomistlerden Arjantin benzetmesi geldi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyon verisi açıklandıktan sonra şunları kaydetti: