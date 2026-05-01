İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor

Coğrafi işaret tescilli Mut kayısısında hasat mevsimi açıldı. Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen ve sofralık kayısıda diğer bölgelere kıyasla erken hasadıyla öne çıkan ürün, aroması ve uzun raf ömrüyle iç piyasaya ve ihracata hazırlanıyor. Soğuk hava ve don nedeniyle biraz gecikmeli başlayan sezonun bereketli geçmesi bekleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde yetişen ve ilçenin adıyla tescillenen sofralık kayısıda hasat başladı. Elverişli iklim koşulları sayesinde çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede işçiler, kayısıları ağaçlardan toplayarak özenle kasalara yerleştirdi. Toplanan ürün iç piyasa ve ihracata gönderilmeye hazırlanıyor.

Üretici Orhan Çavdar, sezonu verimli ve güzel açtıklarını belirterek Mut kayısısının diğer bölgelere göre daha erken hasat edildiğini, raf ömrü, aroması ve lezzetiyle öne çıktığını vurguladı. Üreticilerden Kutlay Emdirme ise soğuk hava ve don nedeniyle biraz gecikmeli başlayan hasadın bereketli geçmesini temenni etti.

Mersin'de hasadı başladı! Kilosu 350 liradan satılıyorMersin'de hasadı başladı! Kilosu 350 liradan satılıyor

Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!