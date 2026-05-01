Coğrafi işaret tescilli Mut kayısısında hasat mevsimi açıldı. Diğer bölgelere kıyasla erken hasadıyla öne çıkan ürün, aroması ve raf ömrüyle iç piyasa ve ihracata hazırlanıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde yetişen ve ilçenin adıyla tescillenen sofralık kayısıda hasat başladı. Elverişli iklim koşulları sayesinde çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede işçiler, kayısıları ağaçlardan toplayarak özenle kasalara yerleştirdi. Toplanan ürün iç piyasa ve ihracata gönderilmeye hazırlanıyor.

Üretici Orhan Çavdar, sezonu verimli ve güzel açtıklarını belirterek Mut kayısısının diğer bölgelere göre daha erken hasat edildiğini, raf ömrü, aroması ve lezzetiyle öne çıktığını vurguladı. Üreticilerden Kutlay Emdirme ise soğuk hava ve don nedeniyle biraz gecikmeli başlayan hasadın bereketli geçmesini temenni etti.

(AA)