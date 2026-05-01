1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!

Samsun’da 1 Mayıs İşçi Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samsun'da, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. 1 Mayıs kutlamalarına binlerce kişi katılırken vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi’nde toplandı.

Kutlamalara, sendikaların yanı sıra, siyasi partiler, öğrenciler, kadın dernekleri ve bazı meslek örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Ellerindeki pankartlar ve dövizler ile sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen grup, burada yapılan konuşmaların ardından halaylar çekerek 1 Mayıs’ı kutladı.

“HEPİMİZ BU YAĞMA DÜZENİNDE EZİLİYORUZ”

Kutlamalar sırasında konuşma yapan Türk İş Samsun İl Başkanı Fatih Köymen “Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlar, kapitalist sistemin zifiri karanlığına karşı ‘sömürü devam etmez, yepyeni bir hayat gelir’ diye haykırıyoruz. Emeğin kürsüsünden fabrikada, kampüste, evde, grevde ve zindanda onurlu bir gelecek için direnenlere bin selam olsun. Emeğiyle geçinen, asgari ücretli veya emekli olmamız fark etmiyor. Hepimiz bu yağma düzeninde eziliyor ve yoksullaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. (DHA)



