İşçi Bayramı’nda iş cinayeti! İşyerinde kesilen ağaç üzerine devrildi

Aksaray’da, 56 yaşındaki Hatice Başata, çalıştığı işyerinde kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Beldesi Akpınar Mahallesi’nde, saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir mobilyacıda aşçı olarak çalışan 56 yaşındaki Hatice Başata, iş yerine ait arazide ağaç kesen işçilerin yanına gitti.

KESİLEN AĞAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ!

Bu sırada kesilen kavak ağacı, Başata'nın üzerine devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk annesi Hatice Başa, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 Mayıs’ta iş kazası: Depo işçisi hayatını kaybetti1 Mayıs’ta iş kazası: Depo işçisi hayatını kaybetti

Başata’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı ifade edildi. (DHA)


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Siirt'te otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
Siirt'te otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!
İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!