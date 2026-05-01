İşçi Bayramı’nda iş cinayeti! İşyerinde kesilen ağaç üzerine devrildi

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Beldesi Akpınar Mahallesi’nde, saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir mobilyacıda aşçı olarak çalışan 56 yaşındaki Hatice Başata, iş yerine ait arazide ağaç kesen işçilerin yanına gitti.

KESİLEN AĞAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ!

Bu sırada kesilen kavak ağacı, Başata'nın üzerine devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk annesi Hatice Başa, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Başata’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı ifade edildi. (DHA)



