Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model

2026 otomobil sektörü için hiç parlak başlamadı. Yılın ilk çeyreğinde sıfır otomobil satışları yüzde 6’ya yakın düşerken, birçok marka 2025’ten sarkan stoklarını eritme çabasında. Diğer yandan yepyeni modeller de yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Nisan ayıyla birlikte ülkemizde satışa sunulan en yeni araçlar arasında elektrikli ve hibrit modeller bir adım öne çıkıyor.

RENAULT SCENIC E-TECH

2024’te “Avrupa’da Yılın Otomobili” seçilen Renault’nun C-SUV sınıfındaki tamamen elektrikli temsilcisi Scenic E-Tech artık Türkiye’de de satışa sunuldu. 3.300.000 TL’den başlayan fiyatlarla vitrine konan model, 604 km’ye varan menzili ve 87 kWh batarya kapasitesiyle uzun yolculuklar için çözüm vadediyor. 4,47 metre uzunluk ve 1,86 metre genişliğe sahip araç, güçlü duruşun yanı sıra iç mekânda geniş bir alan sağlıyor. Gizli kapı kolları ve aerodinamik 20 inç jantlar dikkat çekici tasarım detayları arasında. Scenic E-Tech Elektrikli, 220 beygirlik tek motor seçeneğiyle sunuluyor.

OPEL GRANDLAND ELEKTRİK

Opel, kompakt SUV modeli Grandland’e yeni bir versiyon ekledi. Çift elektrik motoru, frekans seçici sönümleme teknolojisine sahip şasisi, dört farklı sürüş moduyla yeni Grandland Elektrik AWD, tüm opsiyonlar dahil 4.250.000 TL fiyatla satışa çıktı. Toplamda 325 beygir gücüne ulaşan araç, 473 kilometreye kadar menzil sunuyor. Markanın dört tekerlekten çekişli tamamen elektrikli ilk modeli olan yeni Grandland, sıfırdan 100 km hıza 6,1 saniyede ulaşıyor.

HYUNDAI i30

Hyundai, C hatchback sınıfındaki modeli i30’u yeni bir benzinli motorla donattı. 1,6 litre hacimli T-GDI motor 150 beygir güç sunuyor. i30, yeni motoruyla saatte 206 km maksimum hıza ulaşırken aynı zamanda sıfırdan 100 km’ye 9,2 saniyede hızlanabiliyor. Açıklanan ortalama yakıt tüketimiyse 100 km’de 6,8 litre. İç mekânda panoramik cam tavan, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi mevcut. İki donanım paketiyle satışa sunulan aracın fiyatı 1.940.000 TL’den başlıyor.

VOLKSWAGEN T-ROC

Avrupa’da en çok satılan SUV modeli olan T-Roc tamamen yenilenirken, ülkemizde üç farklı donanım seviyesi ve hafif hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuldu. 2017’den beri iki milyon adetten fazla üretilen modelin ikinci neslinin boyu 12 cm uzatılmış, içi ve bagaj hacmi de genişletilmiş. Daha aerodinamik bir yapıdaki yeni T-Roc’ta, 1,5 litre hacimli 150 beygir güç üreten hafif hibrit motor bulunuyor. Yakıt tüketim verisi ortalama 5,6 litre olan modelin baz versiyon fiyatı 2.388.500 TL.

SKODA SUPERB

Skoda’nın Türkiye’de en çok sattığı modeli Superb’in sportif karakterini öne çıkaran Sportline donanımlı versiyonu, yeni motor seçeneğiyle satışta. D sınıfı sedan araç, 150 beygir güç üreten 1,5 litrelik yarı hibrit teknolojili motoruyla 3.682.500 TL’den alıcı bekliyor. Dış tasarımında siyah detaylar ve sportif dokunuşlarla farklılaşan modelin kabininde de atmosfer değişmiş; geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmiyse korunmuş. Aracın ortalama yakıt tüketimi 100 km için 5,3 lt olarak açıklanıyor.

MINI COUNTRYMAN

Mini, Countryman ailesini Türkiye’ye özel iki yeni versiyonla genişletti. Macera ruhunu temsil eden iki versiyondan; Dark Edition 3.780.000 TL, Trail Edition ise 4.400.600 TL’den başlayan fiyatla satılıyor. Yarı hibrit teknolojisi kullanılan model 170 beygir güç üreten üç silindirli motora sahip. Geri dönüştürülmüş kumaş bazlı modern örme tekstil yüzeyler öne çıkarken, sürüş destek sistemleri geniş bir yelpazede sunuluyor.

ALFA ROMEO TONALE

Alfa Romeo’nun yenilenen C-SUV modeli de pazara çıkanlar arasında. 175 beygir gücündeki hibrit motorla gelen aracın etiketi, 3.716.700 TL’den başlıyor. Yeni dış tasarımda, markanın ön yüz ve iki yan hava girişinden oluşan karakteristik imzası daha güçlü bir duruş sergiliyor. Genişleyen seçeneklerle toplamda sekiz renk alternatifi bulunuyor. İç mekânda koltuk tasarımları da tamamen yenilenmiş. Aracın ortalama yakıt tüketimiyse 5,9 litre seviyelerinde.

DS N°4

2014 yılında Citroen çatısından çıkarak lüks sınıf markası olarak konumlanan DS’in yenilenen N°4 modeli Türkiye yollarıyla buluştu. 3.070.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılan araç için lansman ayına özel 500 bin TL’ye 12 aylık yüzde 0,49 faizli kredi sağlanıyor. Dizel motorlu aracın açıklanan yakıt tüketimi 100 km’de 5,2 lt. Araç, 4,40 metrelik uzunluğa, 1,87 metrelik genişliğe ve 1,47 metrelik yüksekliğe sahip.

OMODA 5

Omoda 5, yeni çıkan modeller arasında iddialı bir fiyatla satışa kondu. 1.999.000 TL’den başlayan etiketli Çinli modelde, nokta-matris ön ızgara ve far yapısı sportif bir duruş sergilemesine neden oluyor. İç mekânda çift 12,3 inçlik ekran mevcut.

JAECOO 7

Jaecoo 7’nin Evolve 4x2 versiyonu da son gelenlerden. Fiyatı 2.390.000 TL olan araç için 300 bin TL’ye kadar altı ay vadeli sıfır faizli kredi veriliyor. Geniş ön ızgara, LED farlar ve 19 inç alaşım jantlar, modele güçlü ve karizmatik bir görünüm kazandırırken, iç mekânda 14,8 inç panoramik dokunmatik ekran yolcuları bekliyor.