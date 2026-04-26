Galatasaray Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler! Osimhen ve Asensio belli oldu

Galatasaray Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler! Osimhen ve Asensio belli oldu
Süper Lig'de bu akşam iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un Osimhen, Domenico Tedesco'nun da Asensio kararı belli oldu. İşte dev maçın ilk 11'leri.

Süper Lig'de büyük gün geldi çattı. Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, 31. hafta maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

BU SEZON 3. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.
Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 sona erdi. Galatasaray, maçın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.
İkinci randevu ise Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

GÖZLER OSİMHEN VE ASENSİO'DA

Dev maç öncesi Galatasaray'da Osimhen'in, Fenerbahçe'de ise Asensio'nun durumları merak ediliyordu. 2 futbolcu da takımlarının son antrenmanlarına katıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'i ilk 11'de yer vereceği öğrenildi. Tedesco'nun da Asensio'ya forma vereceği belirtildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

