Simge Aköz imzayı attı

Yayınlanma:
Eczacıbaşı Dynavit, kaptan Simge Aköz'ün sözleşmesini uzattı. 35 yaşındaki Simge, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Eczacıbaşı Dynavit, takım kaptanı Simge Şebnem Aköz ile sözleşmesini iki yıl daha uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Uzun yıllardır kulübün formasını başarıyla terleten tecrübeli libero, Eczacıbaşı Dynavit’teki kariyerine devam edecek.
Türk voleybolunun en istikrarlı ve başarılı liberolarından biri olan Simge Aköz, kulüpteki liderliği ve sahadaki performansıyla takımın önemli yapı taşlarından biri olmayı sürdürüyor. Kulübün değerli kaptan figürlerinden biri haline gelen Aköz, yeni dönemde de liderliğiyle takıma yön vermeye ve sorumluluğunu sahaya yansıtmaya devam edecek."

SİMGE AKÖZ KİMDİR?

Simge Aköz, 1991 yılında Samsun’da doğdu. Voleybola yedi yaşında başlayan başarılı libero; sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giydi.
2016-2017 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Spor kulübü forması terleten Aköz, 2019-2020 sezonundan itibaren sürdürdüğü takım kaptanlığı ile kulübün simge isimlerinden biri haline geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

