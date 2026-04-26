Erman Toroğlu açıkladı: Derbiyi kim kazanır?

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.

Dev maç öncesi eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Sözcü'deki habere göre "Derbiyi kim kazanır?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Derbiyi kimin kazanacağına karar veremiyorum. Zaten karar verilemez. Derbilerin favorisi olmaz. Ama son

haftalardaki hakem atamaları, hakem kararları ve VAR’ları gördükten sonra lig sonuna kadar hiçbir şekilde maçtan evvel öyle veya böyle yorum yapamam."

"EY TFF BAŞKANI BEN DE KABUL EDEMİYORUM"

Toroğlu, şöyle devam etti:

"Hakemlerin maçlara etkisi olmaması lazım. Ama hakemler ve VAR’lar özellikle de bir VAR, çok etkili oluyor. TFF Başkanı’nın sezon başı 'Hakemlerin sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR’daki hataları kabul etmiyorum çünkü seyrediyorsunuz' diye beyanı vardı. Ey TFF Başkanı, ben de kabul edemiyorum da siz ne yapıyorsunuz? Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bu konuda hiçbir bilgim yok. Karşıdan baktığım ve gördüğüm kadarıyla hakemleri bazı maçlara MHK ve heyeti, bazılarına da bir başka heyet veriyor. Bu sorunun cevabını önümüzdeki haftalarda daha bir belirgin şekilde göreceğimizi tahmin ediyorum. TFF’nin daha kontrollü olması lazım yoksa Allah muhafaza."