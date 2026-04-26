Fenerbahçe'ye veda etti: "Hakkınızı helal edin" dedi ve gitti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 yıldır forma giyen Aslı Kalaç, veda etti.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Aslı Kalaç, duygusal ifadeler kullandı.

Kalaç'ın paylaşımı şöyle:

Mazinde bir tarih yatar, yaşa Fenerbahçe!!

“Hangi takımı tutuyorsun?” diye sorduklarında “doğma, büyüme, aileden Fenerbahçe’liyim” demekten her zaman ve her yerde hep büyük gurur duydum. Taraftarı olduğum bu şanlı, çubuklu kulüp formasını terletmekten, ailemi onurlandırmaktan gurur duyuyor ve bu anları yaşayabildiğim 4 seneme 7 kupa sığdırabildiğim için şükrediyorum. Benim için ayrılık vakti gelse de Fenerbahçe benim gönlümde yatacak, ruhumda yaşayacak!

Kendi kararımla, her marşını tüylerim ürpererek söylediğim bu şanlı kulübe veda ediyor, hayatıma yeni bir sayfa açıyorum.

BİR HATA ETTİYSEM AFFOLA

İzninizle bir kaç teşekkür etmek istiyorum..

Başta Fenerbahçe kapılarını bana aralayan Simla Türker ve Zoran Terzic olmak üzere 4 sene boyunca çalıştığım bütün yönetici ve teknik ekibe…



Örnek aldığım, sahada onunla aynı anda bu şanlı formayı terletme şansı bulduğum büyük kaptan Eda Erdem başta olmak üzere aynı amaç uğruna ter, gözyaşı döktüğümüz tüm takım arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.

7.Adam , group challenge, gfb, ünifeb ve sayamadığım diğer şanlı taraftarlar…. Ben sahada olsam da aslında her zaman sizden, tribünden biriydim. Destekleriniz her zaman çok önemliydi, sahadaki itici gücümüzdü. Sizlere can-ı gönülden teşekkür ederim.

Ben ise; … her zaman elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Bir hata ettiysem affola. Hakkınızı helal edin.