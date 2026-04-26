Sadettin Saran'ın derbi sürprizi: Taraftarlara dağıtacak

Süper Lig'de 31. hafta dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta bu akşam karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada sarı lacivertli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde olacak.

HERKESE FORMA VERECEK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın derbi öncesi hazırladığı sürpriz ortaya çıktı.

Galatasaray Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler! Osimhen ve Asensio belli oldu

A Spor'un haberine göre sarı lacivertli yönetim kurulu Galatasaray deplasmanına gidecek taraftarların hepsine çubuklu forma dağıtacak.

Yönetimin tribünde görsel bütünlük sağlanması amacıyla taraftarlara jest yapmak için bu kararı aldığı belirtildi.

Sarı lacivert çubuklu formaların maça gidecek taraftarlara saat 11.00-15.00 arasında maraton alt tribün girişinde dağıtılacağı bildirildi.