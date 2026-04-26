Fenerbahçe'de Tedesco futbolcuları topladı: Kritik Galatasaray uyarısı

Yayınlanma:
Galatasaray derbisi öncesi kampa giren Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, futbolcularla bir toplantı yaptı. Derbinin öneminden bahseden İtalyan teknik adam, önde baskı yapılması ve hızlı hücumlara izin verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra'da kampa giren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcularla son bir toplantı yaptı.

"ŞİMDİ AYAĞA KALKMA ZAMANI"

İtalyan teknik adam konuşmasında “Önce ligde, ardından da kupada aldığımız sonuçlarla taraftarımızı üzdük. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Derbilerin önemini hepiniz zaten biliyorsunuz. Fakat bu mücadele bizim için iki kat önemli. Çünkü kazanırsak yarış yeniden başlayacak. Bu yüzden dikkatli olmalı ve hata yapmamalıyız” ifadelerini kullandı.

"HIZLI HÜCUMA ÇIKMALARINA İZİN VERMEMELİYİZ"

Önde baskı talimatı veren Domenico Tedesco, “Rakibimiz ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı. Topu kaybettiğimiz an hemen baskı yapıp onların hızlı hücuma çıkmasına izin vermemeliyiz. Sahada hepiniz birbirinizle yardımlaşmalı” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
Galatasaray'da Icardi belirsizliği: Hiçbir şey belli değil
Galatasaray Real Madrid'in yıldızını bonservis ödemeden transfer edecek
